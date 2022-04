L’Escola Guillem de Balsareny, el Col·legi Maristes Igualada i el Col·legi Sant Rafael de La Selva del Camp han estat els guanyadors de Catalunya al 38 Concurs Escolar del Grupo Social ONCE. El repte, en aquesta ocasió, ha convidat els mestres i estudiants a realitzar diferents treballs per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn més proper als àmbits de l'oci, l'educació, l'ocupació o l'accessibilitat universal.

A Catalunya, han participat un total de 6.219 estudiants i 133 professors de 103 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional.

Per la seva banda, el centre de Balsareny ha guanyat pel treball "El camí que ens fa iguals" elaborat pel grup de 6è de primària.

El d'Igualada ho ha fet pel vídeo "Fem realitat allò que encara és un somni”, del grup Visual i Plàstica de 4t d'ESO.

La participació dels estudiants i docents s'ha realitzat per aules completes (una feina-una aula). Els de Primària i Educació Especial (Categories A, B i E) han fet un cartell que reivindica les pautes per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn.

Els de Secundària, Batxillerat i FP (categories C i D) han dissenyat una peça audiovisual de 60 segons com a màxim en què transmetin idees de com fomentar la inclusió i la igualtat a l'oci, l'educació, l'ocupació o l’accessibilitat universal.

A Barcelona, a la fase provincial del Concurs, han resultat guanyadors el mateix Col·legi ‘Maristes Igualada’, a la categoria C; l’Escola ‘Guillem de Balsareny’, a la categoria B i a la categoria A (3r i 4t de primària), l’Escola ‘Joan Maragall’ de Sant Andreu de la Barca. Els grups guanyadors en aquesta fase autonòmica passen a la següent fase, la estatal, la resolució de la qual es coneixerà al mes de maig.

Els seus valors i l'originalitat

El jurat de Catalunya ha valorat la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats. Ha estat format per la presidenta, Lidia Ramos, cap del departament de Coordinació i Talent d’ONCE Catalunya; María de la Sierra López, vicepresidenta 2a del Consell Territorial ONCE Catalunya; Meritxell Caralt, Secretària Tècnica de COCARMI; Carmina Pujol i Lourdes Caseny, tècniques del servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació de la Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; Àngels Castro, periodista; Sara Reñé, tècnica de material Tiflotècnic del CRE ONCE Barcelona i membre del grup ACCEDO; i Dolors Moreiras, Mestra del CREDV/CRE ONCE Barcelona.