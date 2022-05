El grup municipal de Fem Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, ha proposat al ple un projecte per reconvertir el solar del carrer del Molí en una zona de lleure i cultura a l’aire lliure. L’aprovació, en aquest mateix ple, d’una permuta entre l’Incasol i l’Ajuntament obre la porta a pensar quins usos es volen donar a aquest espai i per això el grup a l’oposició aposta per fer-hi una intervenció que no requereix una despesa elevada i tindria un alt impacte social i cultural.

El disseny es basa en esponjar la zona amb graderies a diferents alçades, de cara al riu, que delimitarien una nova àrea amb múltiples opcions d’ús, com a lloc de descans i trobada entre veïns però també de programació d’activitats culturals o de lleure. La intenció és que qui l’aprofiti més siguin els equipaments propers, com l’escola de música i l’esplai, per programar-hi concerts i audicions o per les activitats d’educació en el lleure. La remodelació també serviria per millorar la seguretat del carrer Molí, que actualment és molt estret i amb el pas de cotxes suposa un perill a l’entrada de l’auditori de l’escola de música. A més, Fem Poble també proposa embellir l’actual façana de la comissaria de Policia Local amb un mural que podria homenatjar algun episodi de memòria històrica del municipi. Amb aquesta proposta, Fem Poble pretén dignificar una zona que considera " molt degradada", millorar la seguretat i amplada del carrer, dotar d’un espai multiús de lliure accés a la població i aprofitar la proximitat d’equipaments com l’escola de música o l’esplai perquè puguin dur-hi a terme activitats. La regidora de Fem Poble, Clara Ferrés, ha explicat que “ara no cal construir un nou immoble, Sallent ja té tres espais que esperen que els aprofitem: Cal Bosch, Cal Sala i l’edifici de la plaça de la Pau”. A més, sosté que en un moment en què el consistori ha de fer front a una gran despesa com la nova residència “aquesta intervenció suposa una millora pel municipi sense generar un gran cost econòmic”. El projecte se suma a l'aposta de Fem Poble "per fer de Sallent un municipi més amable i agradable". Inclou, entre altres iniciatives, convertir el carrer del Cós en zona de vianants, la rehabilitació d’habitatges del casc antic o la creació d’un recorregut segur des del Poblenou fins al parc municipal per transitar-hi en bici o a peu i anar a l’escola sense cotxe.