El col·lectiu de veïns 'Desperta Sant Vicenç' ha entregat 876 signatures a l'Ajuntament per demanar-li que posi fi a la delinqüència que, segons denuncien, es viu al poble des de fa temps. Asseguren que no han cessat els principals problemes de convivència i en destaquen els furts, robatoris i les ocupacions il·legals. "Davant l'immobilisme i la manca de diàleg de l'Ajuntament, vam decidir l'inici d'aquesta nova campanya", ha explicat el seu portaveu, Sandalio del Rio. La demanda no és nova, l'octubre del 2020, el col·lectiu ja va dur més de 1.800 signatures a l'Ajuntament per la mateixa raó. Ara exigeixen actuacions concretes com un canvi de gestió del cos de policia local que permeti dotar-lo de més recursos.