Incendi Sant Fruitós de Bages 2022: acaba l'angoixa, els veïns de les Brucardes poden tornar a casa

Els veïns de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, que van ser desallotjats per l'important incendi que es va declarar aquest diumenge poden tornar ja aquest vespre de dilluns a casa seva, segons ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Els Bombers han estabilitzat el foc i això ha permès aixecar el confinament de la urbanització. Ara bé, l'accés a la urbanització es realitza des del pavelló, on els Mossos d'Esquadra registraran totes les persones que hi accedeixin. Caldrà demostrar, segons ha detallat el conseller, ser titular dels habitatges. Un cop a la llar, l'Ajuntament de Sant Fruitós aconsella fer fotografies de l'estat en que ha quedat i enviar-les a les asseguradores. Per aquells que no es puguin quedar a dormir a casa seva, podran fer servir l'allotjament que s'havia previst.

Durant l'espera s'han viscut moments de patiment. Un dels veïns que aquest matí estava al Nexe era el Francesc Pérez que assegura que tenen “molta angoixa” perquè “volem arribar a casa i veure com està”. Afirmava que “no sabem res i per això estem aquí, esperant per si podem pujar o no i a veure què ens expliquen”. Explicava que el diumenge tot va ser molt ràpid: “ens vam avisar i vam haver de sortir volant, vam agafar quatre papers, els dos cotxes i vam marxar” mentre ensenya les sabatilles que porta: “són amb les que vaig haver de sortir ahir”, deia.

Enric Holgado també va ser desallotjat. Viu la situació amb la impotència “d’estar esperant” i “sense poder fer res més”. Tampoc sense saber com estava la casa. En el seu cas, explicava que estaven fora i estaven tornant quan “vam saber que teníem el foc a casa”. Detallava que van deixar els nens, van poder arribar a casa però que de seguida van marxar. La nit l’han passat a una segona residència però aquest dilluns estaven al Nexe esperant el moment de poder tornar a casa. També estava amb ells la seva germana, Sílvia Holgado. En el seu cas, explicava que estava a casa quan “cap a la a una vam veure una fila de fum a River Park i vam trucar al 112. A les 2, també veiem les flames i a les 4 ja teníem les flames davant de casa i ens van fer marxar”.

L’Ània Pradell també és una de les veïnes de les Brucardes que va haver de marxar. “No sabem gaire res. Ni què ha afectat ni què no i estem aquí, a l’expectativa per veure què ens diuen”, explica. Ella estava a casa quan “de cop vam veure el foc a tocar”, diu. “Ens van dir que agafessin les coses però gairebé no vaig poder agafar res i vam agafar els animals, els vam posar al cotxei vam venir cap aquí”. Després, diu van passar la nit a casa d’uns amics.

Després d’una reunió que ha tingut lloc aquest migdia entre ajuntament i veïns, l’alcaldessa de Sant Fruitós Àdria Mazcuñan ha explicat que l’objectiu de la trobada “era donar-los resposta” i que han explicat que la urbanització es manté tancada perquè “hi ha risc de revifada dels punts calents” i que la zona s’ha de mantenir lliure pel pas dels bombers. També ha insistit en demanar als veïns que no vagin a casa seva mentre no s’aixequi la prohibició perquè “tothom estigui segur i no haguem d’esmerçar esforços en el salvament de persones, de vides humanes” i es puguin destinar tots els recursos a apagar el foc.

La previsió inicial era que les famílies poguessin retornar a casa aquest dilluns al matí, mateix, però els Bombers de la Generalitat no han donat per estabilitzat el foc fins a les 18 h. A més, hi havia part del cablejat elèctric que havia caigut i suposava un risc.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha confirmat que les flames han afectat l'estructura de dues cases de la urbanització i la part exterior d'altres, sobretot a la zona sud-est.

El foc del Bages ha cremat fins aquest dilluns al migdia 1.750 hectàrees, segons els càlculs dels Agents Rurals. Ahir, va arribar a les Brucardes des del Pont de Vilomara després de creuar el Llobregat. Les flames eren molt vives i avançaven ràpidament, a més, la gran quantitat de cendra suspesa a l'aire dificultava respirar i provocada problemes als ulls. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar casa per casa els veïns, mentre el consistori va habilitat un espai per acollir-los a la biblioteca i a l'esplai Nexe Jove.

De les Brucardes, el foc va seguir avançant fins arribar a tocar el nucli urbà, just darrere de l'escola Pla del Puig i del pavelló poliesportiu. La carretera C-16 va actuar de tallafoc, però el paisatge deixat aquest matí era un bosc negre calcinat per les flames.