El misteri omple aquest estiu les estances més emblemàtiques del monestir de Sant Benet amb una nova proposta d’activitat participativa. Es tracta de «L’enigma de les joies del monestir», inspirada en el conegut joc del Cluedo, que ja està en marxa i es portarà a terme tots els divendres i dissabtes fins al 2 de setembre.

Les joies d’Elisa Carbó, la mare del pintor Ramon Casas, han desaparegut. És l’estiu del 1910 i la dona ha organitzat una recepció al monestir de Sant Benet. Està tot a punt, només li falta posar-se les joies. Però el joier és buit. Un robatori com aquest no pot quedar impune! I aquí és on entren en acció totes aquelles persones que vulguin apuntar-se a desxifrar el cas.

La proposta posa els participants en la pell dels policies encarregats de resoldre el robatori i de tornar la pau al monestir. Tots els ulls apunten cap a algú del servei com a culpable. Però, quin dels 8 criats que treballen en el monestir pot haver comès el delicte? I on ha amagat les joies? Món Sant Benet convida a resoldre el cas en un temps rècord, abans que el lladre surti del monestir amb les joies.

A cada grup se li donarà un sobre amb informacions i instruccions precises per moure’s de manera àgil pels diversos espais del monestir i resoldre l’enigma, gràcies també a les pistes amagades darrere els codis QR. El temps i les habilitats de cada un dels grups seran clau per resoldre les proves i aconseguir localitzar el culpable. L’activitat finalitzarà amb una copa de cava.

Les entrades costen 15 euros als adults i 7 als infants. Es poden adquirir a la pàgina web de l’equipament (on també hi ha informació del joc) i a les taquilles del monestir.