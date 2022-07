L’Institut Escola Barnola d’Avinyó preveu començar el curs vinent amb l’edifici de secundària ja del tot enllestit. La segona fase de construcció del nou equipament, que va començar poc després del final de curs i que es preveu finalitzar aquest mateix estiu, ampliarà l’espai docent amb tres aules més. D’aquesta manera, l’edifici ja podrà encabir els quatre cursos d’ESO, que s’han anat implantant progressivament des que el curs 2019-20 l’escola avinyonenca va incorporar els estudis de secundària.

El nou equipament, que es va construir al pati del centre educatiu a tocar de l’edifici on hi ha infantil i primària, constava fins ara de sis aules, on cursaven els seus estudis els alumnes de primer, segon i tercer d’ESO. De cara al curs vinent, amb la incorporació del quart curs, l’espai actual ja no era suficient i es feia necessària l’ampliació de l’edifici, que creix per un lateral cap al pati.

Les obres de l’institut ja es van preveure inicialment en dues fases. La primera i més gran es va executar durant l’inici del curs 2020-21, i aquest estiu, el Departament d’Educació està executant la segona fase amb la qual es guanyaran tres aules més. Les obres actuals comporten una ampliació de la superfície de l’edifici de 172 metres quadrats que corresponen a tres aules de 60, 45, i 30 metres quadrats, respectivament, i un distribuïdor de 37. Aquest espai docent se suma a les sis classes de la primera fase.

Les aules estan fetes amb mòduls prefabricats que es col·loquen sobre una base i fonamentació i se situen al mateix nivell que la resta de l’edifici de l’institut i la planta baixa de l’escola. Els nous mòduls tindran el mateix revestiment extern que hi ha a la resta de l’edifici per tal d’assimilar-lo.

Segons el consistori, amb aquestes obres de l’institut i la segona fase pendent d’executar a l’edifici de l’escola, l’Institut Escola Barnola «gaudirà d’unes instal·lacions àmplies i millorades per impartir els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria».

Tot i que inicialment es va estudiar fer una ampliació de l’actual escola amb obra convencional, finalment es va optar per construir un equipament amb mòduls prefabricats compactes. El nou equipament es va aixecar en una part del pati de l’escola, a tocar del carrer Indústria. Per facilitar l’accessibilitat i la comunicació entre els dos edificis, que han quedat al mateix nivell, es va construir una àmplia vorera.

L’Institut Escola Barnola d’Avinyó, que és d’una línia, va incorporar la secundària obligatòria el curs 2019-20 i l’ha anat establint de forma gradual. Aquell curs el centre va assumir primer d’ESO, que es va poder encabir al mateix edifici de l’escola, però l’any següent ja es va fer necessària la construcció del nou edifici.

Amb la incorporació de la secundària a l’escola Barnola d’Avinyó els alumnes ja no s’han de desplaçar a l’institut d’Artés (que fins aleshores era el centre de referència) per fer la secundària obligatòria, i poden fer tota l’escolarització al municipi, de P3 fins a quart d’ESO. L’Institut Escola d’Avinyó va iniciar, fa sis anys, un procés de transformació pedagògica amb un canvi del model educatiu tradicional que s’ha anat implantant progressivament.