Sant Fruitós de Bages ha reobert al trànsit la plaça Nouna, situada entre l'avinguda Jaume I i el carrer Mestre Josep Simón, després que ha finalitzat els treballs d'arranjament d'aquest espai.

En concret, els treballs han consistit en la substitució dels paviments malmesos, s'han construït noves vorades de formigó i fusta, s'han col·locat tanques per delimitar l'espai públic i s'ha realitzat l'enjardinament d'una petita zona.

Fins ara, aquest espai s'havia utilitzat com a aparcament per a vehicles i no comptava amb cap mena d'adequació. La intervenció realitzada s'ha fet amb la voluntat de dotar aquest àmbit d'un espai més endreçat i segur.

El nom de la plaça Nouna prové de l'agermanament, ara fa 22 anys, entre Sant Fruitós de Bages i la ciutat de Nouna, a la província de La Kossi, a Burkina Faso.