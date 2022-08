Cardona té tots els passos fets perquè abans d’acabar l’any es pugui adjudicar la urbanització de tot el nou polígon del municipi (La Cort II) i que aquest estigui a punt per rebre noves empreses el 2024.

Durant les últimes setmanes l’Ajuntament ha aprovat definitivament la modificació del planejament i el pla parcial del sector, i el pas definitiu perquè es pugui procedir a la licitació de les obres, l’aprovació del projecte definitiu d’urbanització, de manera que el govern cardoní calcula de cara al proper mes d’octubre ja es podria fer aquest concurs d’adjudicació, segons ha concretat l’alcalde, Ferran Estruch. Amb el calendari amb què es treballa i amb els avenços que s’han fet, l’objectiu és que la nova àrea industrial, que tindrà una superfície total de prop de 16 hectàrees, estigui ja disponible el 2024.

Inicialment, l’Ajuntament preveia fer-ne el desenvolupament en dues fases. Però els plans de creixement de l’empresa cardonina Aira Robotics han fet que el procés s’acceleri de manera que s’urbanitzarà ja tota l’àrea.

Aquesta empresa, especialitzada en sistemes d’automatització per a escorxadors, es vol consolidar a Cardona amb una inversió de 20 milions d’euros d’aquí al 2030. Aquest és el compromís de la seva matriu i actual propietària, la danesa Frontmatec, que preveu una injecció inicial de 7 milions per a una primera ampliació de les instal·lacions de cara al 2024, i que anirà completant fins a disposar de tres nous edificis i la creació d’un centenar de llocs de treball directes, el triple que els actuals.

L’empresa disposava d’una parcel·la dins de l’àrea del que seria la primera fase, però pels seus plans de creixement era insuficient i n’han adquirit una de 50.000 m2 situats dins de l’àrea de la segona, de manera que ara els projecte s’executarà en paral·lel, de manera integral.

Estruch destaca que, a més, l’empresa pública Incasòl hagi assumit l’execució completa del sector i la compra de tota la part de terreny de la segona fase que no adquireix Frontmatec, uns 50.000 metres quadrats. Els plans de la companyia per al seu creixement passen per construir una primera nau de 10.000 m2, "i posteriorment aniran creixent fins als 30.000 m2 que poden fer", segons ha detallat l’alcalde.

60.000 m2 per a noves empreses

Estruch subratlla el fet que, amb la implicació de Frontmatec i de l’Incasòl, si no sorgeixen entrebancs el 2024 Cardona tindrà un polígon completament nou de més de 150.000 m2, "amb una potent empresa implantada i en creixement, i amb més de 60.000 m2 disponibles per a d’altres que puguin venir".

I, a més, hi afegeix el batlle cardoní, "aquesta part estarà en mans públiques, bàsicament de l’Incasòl i una part a les de l’Ajuntament, amb el que això suposa per poder fer política pública de sol industrial, que per a nosaltres és molt important".

El futur nou polígon es desenvoluparà just al davant de l’actual àrea industrial La Cort I, que pràcticament no té ja sòl disponible, en uns terrenys situats a l’altre costat de la carretera C-55.