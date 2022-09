La transformació de la plaça Onze de Setembre en un refugi climàtic i l’arranjament d’un tram del camí GR4 que va fins a Can Nogueres i Sant Pere de Vallhonesta han estat les dues propostes guanyadores de les votacions del Pressupost Participatiu 2022 de Sant Vicenç de Castellet. El consistori ha registrat un total de 824 votacions, 123 de les quals han estat presencials, i la majoria s’han fet a través d’internet.

Pressupost de 30.000 euros

La transformació de la plaça Onze de Setembre en un espai més confortable per combatre la calor amb la instal·lació d’un refugi climàtic amb nova vegetació i espais d’ombra (20.000 euros) i l’arranjament d’un tram del sender GR4 que fa de drecera fins a Can Nogueres i Sant Pere de Vallhonesta, amb la renovació de la senyalització i la instal·lació d’una escultura al mirador de Sant Bernat (10.000 euros), sumen un total de 30.000 euros, la partida prevista per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en el marc del Pressupost Participatiu d’aquest any. La proposta guanyadora ha estat presentada per l’AMPA de l’Escola Sant Vicenç, mentre que la segona idea més votada ha estat iniciativa del Centre Excursionista.

Del total de 824 votacions comptabilitzades, 345 han estat pel refugi climàtic, 245 per l’arranjament del camí GR4, 223 per la col·locació d’elements d’ombra al camp de futbol municipal, 152 per a la instal·lació d’un rocòdrom a l’interior d’una instal·lació esportiva i 54 per a l’adquisició d’un escenari mòbil.

En un comunicat, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha agraït l’elevada participació ciutadana i l’interès dels veïns i veïnes per participar en el Pressupost Participatiu 2022 a través del qual es podran executar els dos projectes més votats durant els pròxims mesos.