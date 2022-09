L’Ajuntament de Sant Fruitós destinarà una inversió de 360.141 euros per a la millora de la xarxa d’abastament i clavegueram del municipi. Les actuacions que es duran a terme, algunes de les quals ja s’han fet o estan en fase d’execució, venen determinades per un pla director previ, en el qual es va fer una diagnosi i planificació de les inversions futures per als propers 15 anys, que han de permetre posar al dia aquestes instal·lacions, per tal que els serveis funcionin de forma òptima.

Concretament, es destina una partida de 96.518 euros per a millores en el clavegueram. Les principals actuacions que s’executaran són la renovació de les conduccions a a la carreta de Berga i al carrer Verge del Pilar per un import de 86.500 euros. També es realitzaran altres actuacions com la millora del drenatge del carrer Poal, a Pineda de Bages, els estudis geotècnics del carrer Galileu, a La Rosaleda, i del carrer Bontemps, a les Brucardes, així com l’execució de diversos pous a la xarxa de clavegueram del municipi. Pel que fa a millores en la xarxa d’abastament s’hi destina un import de 263.623 euros. Principalment, les actuacions consistiran en renovacions de canonades i vàlvules que es troben en mal estat, tant a les urbanitzacions com al nucli urbà, així com la reposició i millora de diversos elements de les estacions de potabilització d’aigua potable i dels dipòsits de regulació i reserva. Entre aquestes actuacions cal destacar la renovació ja executada de la xarxa d’aigua potable a Pineda de Bages (carrer Berga amb carrer Trabucaires), la reparació dels dipòsits est de la mateixa urbanització, la renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Puig, Riu d’Or i Burjons de Les Brucardes, dels carrers Pic Negre amb Pica d’Estats al polígon Sant Isidre i del carrer Montpeità i plaça Pintor Casas al nucli. També es fa la renovació dels hidrants d’incendis de la urbanització de Les Brucardes i les millores en la senyalització dels mateixos a Les Brucardes, Pineda de Bages, La Rosaleda, els diferents polígons industrials i al nucli del municipi.