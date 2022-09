Manresa acull demà, dimarts, el lliurament dels premis Poble de l’Any, una iniciativa de Prensa Ibérica que ha fet que els lectors dels diferents mitjans del grup amb presència a Catalunya (El Periódico, Diari de Girona, Empordà i Regió7) votessin quatre poblacions per triar quins són aquests municipis. Les votacions es van tancar la setmana passada i fins aquest dimarts al vespre es mantindrà la incògnita per conèixer què han dit els lectors i quins són els municipis que es consideren el poble de l’any del 2022, en les categories de Millor Poble Cultural, Millor Poble Agrícola, Millor Poble Marítim i Millor Poble Tecnològic.

La gala dels premis, que tindrà lloc aquest dimarts a partir de les 18.30h de la tarda, es durà a terme al teatre Kursaal de Manresa, en un lliurament que serà dirigit a l’escenari per l’actor i humorista Fel Faixedas. L’acte és obert al públic, però cal fer una inscripció prèvia. Es preveu un acte àgil, amb la benvinguda de Fel Faixedas i intervencions de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; i d’Ignasi Genovès, director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya, i l’acte de lliurament de cada categoria amb la presència de representants dels municipis elegits. Marc Aloy, alcalde de Manresa, serà l’encarregat de fer el discurs de cloenda de l’acte.

Les capçaleres del grup Prensa Ibérica s’han proposat triar els quatre millors pobles del 2022, en una iniciativa nova que pretén fer visible quins són aquests pobles catalans que, per cultura i tradicions, o per l’entorn rural o el marítim, es poden considerar, en aquests moments, els millors.

El concurs que s’ha fet durant els mesos d’estiu ha generat uns finalistes per a cada categoria. En el cas de Millor Poble Agrícola, els finalistes han estat Batea (Terra Alta), Peralada (Alt Empordà) i Artés (Bages). Els finalistes del Millor Poble Cultural Català han estat Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), Arbúcies (la Selva) i Sitges (Garraf).

Entre Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Vilablareix (Gironès) i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) s’elegirà el Millor Poble Tecnològic. I, finalment, en la categoria de Millor Poble Marítim, han arribat a la darrera votació Palamós (Baix Empordà), Tossa de Mar (la Selva) i l’Escala (Alt Empordà).

El procés d’elecció de guanyadors va començar el mes de juny i, després d’una primera tria del jurat, han estat els lectors els que han pogut votar entre els finalistes a través de la pàgina web www.millorpoble.cat.

A part de la votació a Catalunya, aquests premis concedits per Prensa Ibérica també s’han dut a terme a 10 regions més de l’Estat, també de la mà de les diferents capçaleres que formen part del grup.

El jurat, a l’hora de triar els finalistes del món agrari, es va fixar «en l’esforç per portar a terme una de les seves activitats més reconegudes, la vitivinícola, i fer-ho de manera ecològica, respectuosa i innovadora». En el terreny de la Cultura, el que el jurat ha tingut en compte ha estat «el llegat cultural». Per triar el poble Tecnològic el criteri ha estat el desenvolupament dels municipis i la posada en marxa de noves tecnologies per part de l’administració pública. Finalment, els tres municipis que han arribat a la final de Millor Poble Pesquer han hagut de demostrar l’esforç per mantenir o reimpulsar el paper de poble pesquer i tenir també iniciatives per al foment del consum dels excel·lents productes de mar.

Una tria entre els 37 pobles que hi han participat

El procés d’elecció del guanyador dels Pobles de l’Any va començar el 15 de juny, amb l’obertura de les inscripcions per part dels pobles que volien participar en les diferents categories. Hi va haver la participació de 37 poblacions que volien optar a la distinció. Un jurat qualificat format pels directors d’El Periódico, del Diari de Girona, de l’Empordà i de Regió7 i els representants de les empreses patrocinadores (Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont, Bonpreu Esclat i Ajuntament de Manresa) van elegir els tres finalistes de cada categoria.