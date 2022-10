Fem Poble tornarà a presentar candidatura a les properes eleccions municipals del 2023 a Sallent i ho farà amb Guillem Cabra, Clara Ferrés i Olga Riera al capdavant, escollits per l’assemblea oberta de la formació. Cabra i Ferrés actualment són regidors a l’Ajuntament i Olga Riera s’incorpora al projecte, que es fixa com a objectiu «acabar amb la majoria absoluta per poder consolidar el projecte de canvi que es va iniciar ara fa quatre anys». Durant una jornada celebrada sota el títol «Decidim Sallent», amb la participació d’una seixantena de veïns i veïnes, Fem Poble es va proposar apostar decididament per l’habitatge, la cura i autonomia de la gent gran, el foment de la democràcia directa, i també per «revertir les privatitzacions dutes a terme aquesta legislatura i construir amb petites accions un poble més agradable».

En un comunicat, Fem Poble subratlla que treballa en un programa basat en tres grans eixos: «que Sallent torni a créixer, que recuperi sobiranies i que sigui un poble amable i amb drets per a tothom». Per això, hi afegeix, l’assemblea oberta ha concretat «propostes tangibles», com convertir el centre comercial en peatonal, connectar els centres educatius amb un carril bici o comptar amb una piscina pública.

El candidat a l’alcaldia, Guillem Cabra, ha defensat que «cal trencar amb la intransigència d’un govern amb majoria absoluta i recuperar la il·lusió i empenta amb un projecte engrescador que millorarà Sallent des de la base». El candidat ha desgranat algunes de les iniciatives amb les que treballaran els propers anys: «culminarem la construcció de la residència de gent gran, però també donarem vida a edificis com Cal Bosch, projectarem pisos tutelats per dotar d’autonomia a la gent gran i crearem una empresa pública per començar a revertir les privatizacions», entre altres iniciatives.

La número dos de la llista, Clara Ferrés, ha fet èmfasi en que «l’Ajuntament ha de deixar de ser una gestoria, haurem de centrar tots els esforços a fer possible un projecte rigorós per enfortir serveis públics i fer créixer Sallent». Per això, ha precisat que «començarem amb propostes bàsiques com que a l’hivern tots els veïns i veïnes de Sallent puguin engegar la calefacció i a l’estiu puguin banyar-se en una piscina gestionada públicament».

Olga Riera, que ocuparà el número tres de la llista, es mostrava satisfeta de «comprovar que Fem Poble continua sent un projecte col·lectiu i amb energia» i defensa que «els que som cada dia al peu de carrer, obrint la botiga i parlant amb la gent sabem dels problemes que hi ha i per això també hem de ser amb força a l’Ajuntament perquè no decideixin sempre els mateixos».