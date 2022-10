El consum de biomassa creix entre els particulars davant la crisi energètica

L’increment dels preus del gas i l’electricitat per la crisi climàtica i la guerra d’Ucraïna ha generat un major interès entre els consumidors per aquelles opcions de calefacció més econòmiques, amb fonts d’energia renovables com la biomassa. Les empreses de la regió especialitzades en la venda i en la instal·lació d’estufes i calderes de pèl·let o estella han notat un augment de la demanda d’entorn un 30% entre els particulars i les empreses, que busquen un sistema que els garanteixi la viabilitat econòmica. D’aquesta forma el sector de la biomassa concep el moment com una oportunitat per avançar de forma definitiva cap a un model energètic més sostenible.

Un dels professionals del sector que parla sobre el repunt en la demanda és Julià Aznar, al capdavant de l’empresa Aplicacions Solars de Gironella, que explica que abans de la pandèmia ja va detectar més curiositat entre els clients sobre la possibilitat de substituir els aparells de climatització, «però molts han fet el pas definitiu aquest any arran de l’encariment dels costos de l’energia». En aquesta línia, comenta que la majoria de clients aposten per les estufes o les calderes de pèl·let, un tipus de combustible granulat, elaborat a partir de restes vegetals. «Es tracta d’un material que s’adapta força bé al consum domèstic, tenint en compte que ocupa un menor espai d’emmagatzematge que l’estella, que s’utilitza més en entorns industrials», indica.

Els instal·ladors apunten que també ha augmentat la demanda en el sector públic amb l’impuls de les xarxes de calor

De fet, el pèl·let és una de les matèries primeres que ha experimentat un increment en el preu davant l’alta demanda i l’increment dels costos de producció. Tot i això, Sara Saborido, de l’empresa Miqfoc de Callús, especialitzada en la instal·lació d’estufes de pèl·let, de llenya o llars de foc, destaca que encara que el pèl·let tingui un cost més alt «per a molts consumidors continua resultant una opció més econòmica que altres sistemes de calefacció». En el seu cas, posa en relleu que fa mesos que a establiment hi ha més inquietud per informar-se sobre els avantatges i desavantatges de fer servir sistemes vinculats a la biomassa. La majoria de les consultes, afirma, es tradueixen en vendes. En aquest sentit, confia tenir reserves suficients d’aquests productes de cara l’hivern, «tot i que moltes de les fàbriques que ens proveeixen ja comencen a tenir problemes d’abastiment».

Biomassa al sector privat i públic

Pel que fa als professionals de la instal·lació especialitzats en el sector empresarial, també confirmen l’increment que s’ha registrat en la demanda. Ho explica el responsable de l’empresa Obradors Puigdellívol de Balsareny, Joan Obradors, que assegura que el nombre d’instal·lacions s’ha multiplicat exponencialment. En l’àmbit industrial, apunta que s’empra majoritàriament l’estella, «un combustible que a diferència del pèl·let s’ha mantingut estable en els preus, un fet el converteix en un material molt competitiu en el sector». L’estella, afirma, ha obtingut enguany «una molt bona rebuda en el sector primari, amb moltes granges que han apostat per optimitzar els recursos a partir de la biomassa». Alhora, afegeix que la majoria de projectes per instal·lar un sistema de biomassa es plantegen a un any vista, «tenint en compte que cal dissenyar calderes a mida per a l’empresa en qüestió».

D’altra banda, hi ha instal·ladors que posen de manifest que el sector públic també s’ha sumat a l’aposta per generar energia a través de la biomassa. «En els darrers temps, hi ha hagut un major interès per part de l’administració pública a l’hora de donar impuls al sector de la biomassa», fa notar el responsable d’Instal·lacions Comet, Tomàs Martínez, que considera que cal avançar cap a la transició energètica sostenible, «més enllà de l’oscil·lació dels preus energètics». Destaca que un dels sistemes que «més ha triomfat en els darrers anys, en l’àmbit municipal, són les conegudes com a xarxes de calor, que poden escalfar més d’un equipament al mateix temps a través d’una caldera centralitzada».

Davant de la influència que ha guanyat la biomassa com una alternativa energètica, els professionals del sector confien que aquest increment en la demanda tingui una continuïtat al llarg del temps. En aquest sentit, el responsable d’Instal·lacions Tiraval de Bagà, Jordi Tomàs, assenyala que la tendència actual dels consumidors és buscar fórmules alternatives per escalfar-se que els suposin un menor dispendi econòmic, «com ara l’aerotèrmia combinada amb les plaques solars, una opció que ha guanyat molt pes en els últims temps». D’aquesta forma pensa que aquestes fonts d’energia renovable cada vegada aniran guanyant més presència a les llars, com a resposta a la variabilitat dels preus actuals de l’energia.