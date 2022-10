L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el projecte per a les reparacions de l’estructura dels dipòsits est del nucli de Pineda de Bages, que fan la funció de regulació i reserva de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització.

Segons han concretat fonts municipals, en aquests dipòsits, que tenen una capacitat de 360 m3 d’aigua, s’hi han detectat, degut a la seva antiguitat, un conjunt de patologies a l’estructura, tancaments, coberta i escales, «que cal reparar per a la seva correcta conservació i servei». Concretament, s’han detectat esquerdes i fissures, tant a l’estructura externa com en el seu interior, així com altres patologies associades al pas dels anys, com el deteriorament de la coberta i de l’escala d’accés a la instal·lació.

El projecte inclou la reparació estructural i el condicionament dels dipòsits en una primera fase amb intervencions a la coberta, reparacions interiors i exteriors en les lloses, murs i pilars de formigó, la impermeabilització de l’estructura, així com tasques de condicionament de l’escala d’accés a la instal·lació. Les obres s’han pressupostat en 40.118 euros, i s’executaran en el marc del pla de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament que executa Aigües de Manresa com a mitjà propi de l’Ajuntament.