Castellbell i el Vilar ja treballa en la segona fase de les obres de rehabilitació de l’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, amb diverses actuacions a l’exterior que per primera vegada permetran dotar el temple d’alguns trets contemplats en el projecte original però que mai no es van materialitzar.

Abans d’intervenir en la millora de la coberta i les façanes, les obres es concentraran en la rosassa i els vitralls del presbiteri. S’ha començat per desmuntar el rosetó que hi havia i que se substituirà per un de nou inspirat amb el que va dissenyar l’arquitecte Alexandre Soler i March per a la construcció del temple a començament del segle passat. Fins ara, el rosetó presentava un aspecte diferent a l’original, amb un vidre groc que no era el previst per l’arquitecte, «però això canviarà perquè s’ha fet una immersió exhaustiva en el projecte original», explica l’alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia. També s’intervindrà en els vitralls del presbiteri, que si bé en aquest cas ja eren com s’havien previst en origen, estaven malmesos i ara es restauraran de nou. Encara en quedaran alguns per fer, que estan tapiats, però es deixaran per a una fase posterior, segons que ha explicat l’alcaldessa.

Més enllà dels vitralls, un cop feta la restauració es procedirà a la restauració de la torrassa, i a la renovació de les cobertes i façanes, amb un pressupost total que puja a 272.000 euros, dels quals la Generalitat n’aporta uns 82.000 en una subvenció, i la resta van a càrrec del mateix Ajuntament.

Diners per a la tercera fase

Aquestes obres donen continuïtat als treballs inicials de rehabilitació del temple, centrats en aspectes de caire més estructural, que van començar el 2018 i van finalitzar a mitjan 2020. Ara s’afronta un segon paquet d’actuacions al temple, declarat Bé Cultural d’Interès Local, i encara quedarà pendent una tercera fase, que bàsicament ja se centrarà en l’interior del temple, amb millores en l’enguixat, la il·luminació i la sonorització, si bé també s'hi inclouran els treballs que permetran completar les tasques de conservació i restauració dels vitralls del temps i construir-ne de nous. En aquest cas, les obres s'executaran entre el 2023 i el 2024, i per fer-les, l'Ajuntament ja ha rebut 200.000 euros de la Diputació de Barcelona, dins el Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.

La idea és que l’església pugui ser un espai obert a la ciutadania, i en què es pugui desenvolupar un programa d’activitats culturals, després que l’ajuntament en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el Bisbat de Vic.