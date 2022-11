L’associació Meandre ha fet públic mitjançant un comunicat el seu descontentament amb els grups municipals que formen el ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada pel fet que «hagi aprovat per unanimitat» reiniciar el procediment per requalificar com a sòl urbanitzable el camp de Lledoners, situat a tocar del camí del santuari de Joncadella.

L’entitat recorda que el procediment de requalificació va ser aturat el mes de juny per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals arran del recurs de reposició que hi van presentar el mes de gener, «que demostrava la caducitat del procediment degut a la pèrdua de vigència de la declaració ambiental estratègica». Meandre manifesta que els intents de requalificar el camp de Lledoners com a sòl industrial «són avui encara símptomes de l’especulació que hi va haver en la compra i venda de terrenys l’any 2004 arran de la ubicació triada per la Generalitat pel Centre Penitenciari de Lledoners». Una vegada inaugurada la presó, afirmen, «hi va haver un consens general de conservar el mosaic agroforestal romanent de l’entorn». Aquesta situació va topar l’any 2009 amb la proposta d’un promotor de modificació del POUM de Sant Joan per requalificar el camp de Lledoners, «amb l’agreujant que la seva ubicació queda separada del Polígon de Vinyals i que en cas de urbanitzar-se afectaria de ple el ja estret corredor ecològic i social del camí al santuari de Joncadella». L’intent de requalificació va quedar en somort fins a l’any 2015, moment en què Meandre fa les primeres al·legacions en contra. El procés es va reactivar l’any 2021 i Meandre hi va presentar un recurs de reposició en el qual, «a part de exposar i insistir en la incoherència de ocupar més mosaic agrícola i forestal del Pla de Bages en plena emergència climàtica amb la gran quantitat de sòl industrial vuit a la comarca, objectivàvem que el document de declaració ambiental estratègica està caducada». Segons detalla l’entitat en el seu comunicat, al més de juny la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals va retornar a l’Ajuntament de Sant Joan l’expedient de modificació informant que cal iniciar novament el tràmit d’avaluació ambiental estratègica «atès que ha caducat, tal com apuntaven els nostres serveis jurídics». Ara, però, segons Meandre, el consistori santjoanenc ha donat llum verd a la represa de la tramitació, motiu pel qual exposa que «sembla que pels membres del consistori de Sant Joan de Vilatorrada, des de l’any 2009, no hagi passat res al món que pugui fer replantejar projectes que van en direcció contraria al que avui la població i el planeta necessita». Hi posa en relleu que «la conservació dels valors naturals i socials d’aquesta part del mosaic agrícola i forestal del Pla de Bages, dels seus valors productius, de la bellesa de l’itinerari que porta al santuari de Joncadella queda ara a l’aire i pendent de si la comissió d'Urbanisme de la Generalitat l’aprova finalment. També de la possibilitat que alguna empresa s’hi vulgui implantar, i en aquest cas, de la gestió que faci d’aquesta petició el Consell Comarcal del Bages». En el seu comunicat, Meandre i el col·lectiu de Voluntàries Ambientals de Sant Joan trasllada a l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, i a tots els grups polítics del consistori la petició que «en el programa de les properes eleccions desestimin definitivament reiniciar el procediment de requalificació de Camp de Lledoners i que apostin i treballin per la gestió mancomunada del sòl industrial buit de la comarca».