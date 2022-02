A Granada no hi ha rival fàcil. La ciutat andalusa acollirà entre aquest dijous, 17 de febrer, i el diumenge 20, la Copa del Rei de Bàsquet 2022, el torneig que enfronta es vuit millors equips de la primera volta de la Lliga Endesa. El Baxi Manresa és un d'ells. Aquests són tots els partits i els horaris del campionat:

Dijous 17 de febrer

18.30 h - Joventut - Lenovo Tenerife (quarts de final)

21.30 h - Reial Madrid - Río Breogán (quarts de final)

Divendres 18 de febrer

18.30 h - Valencia Basket - UCAM Murcia (quarts de final)

21.30 h - Barça - Baxi Manresa (quarts de final)

Dissabte 19 de febrer

18.30 h - Semifinal 1 entre els guanyadors dels partits de dijous

21.30 h - Semifinal 2 entre els guanyadors dels partits de divendres

Diumenge 20 de febrer

18.30 h - Final

On veure els partits de la Copa del Rei 2022?

Tots els partits de la Copa del Rei de Bàsquet 2022 es podran veure en directe a través de #Vamos, canal de Movistar+. Els enfrontaments del Baxi Manresa també es podran escoltar a través de Ràdio Manresa i Regió7 dedicarà un ampli cobriment de la Copa que inclourà els resums en vídeo de tots els partits, les cròniques i talls de les millors jugades.

El Catalana Occident Manresa jugarà la Mini Copa

Manresa no només estarà pendent del què faci el Baxi a la Copa. Del 17 al 20 de febrer també es jugarà a Granada la Mini Copa, en la que hi serà present el Catalana Occident Manresa, equip infantil dirigit per Gerard Carrión que va assolir el pas a la competició e la fase prèvia disputada el passat mes de desembre a València.

El Catalana Occident va quedar enquadrat ahir en el grup A juntament amb Real Madrid, Joventut i Cajasiete Canarias. En el grup B hi seran Barça, Unicaja, València i Betis. Els dos primers de cada grup es classificaran per les semifinals del torneig.

Els bagencs van obtenir el pas a la Mini Copa en la fase que va tenir lloc a l’Alqueria de València. Tot i perdre contra l’Unicaja, els manresans es van imposar al San Pablo Burgos, el Casademont Saragossa i el Cenor Obradoiro i van treure bitllet per Granada.