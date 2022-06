El Baxi Manresa ha convocat una roda de premsa per a aquest dimarts, dia 21, a les 19.30 hores a la sala de premsa del Nou Congost. Hi compareixerà el president, Josep Sàez, i els membres del seu consell d'administració. El club no ha especificat els motius d'aquesta aparició, convocada amb molta més pressa que habitualment, però els rumors que circulen des de fa temps apunten a una possible renúncia del mandatari al càrrec.

Yankuba Sima i Salva Camps, convocats per la selecció estatal per a la propera finestra FIBA La reunió del consell serà abans de la compareixença, aquesta tarda mateix. A més de Sàez hi seran Fèlix Salido, Marc Bernadich, Albert Cots, Montse Seubas, Montserrat Ambròs, Sebastià Catllà, Josep Empez, Albert Estiarte, Pere Moyano, Sebastià Suet en representació de la Unió de Botiguers i Comerciants i Josep Vives. Sàez és president del Bàsquet Manresa des del 2017 i sota el seu mandat l'equip va ascendir des de la LEB Or, s'ha classificat dues vegades per als play-off de l'ACB i tres per a la Lliga de Campions, va entrar en la passada Copa del Rei i va arribar a la final de la competició europea el mes passat. A més, va sumar un títol, la Lliga Catalana del 2021, al palmarès de l'entitat.