L'encara jugador del Baxi Manresa Yankuba Sima i el tècnic ajudant Salva Camps han estat convocats per Sergio Scariolo per als dos partits de la selecció espanyola de la setmana que ve classificatoris per al Mundial 2023. Els partits seran el proper dia 4 a Geòrgia i el 7 de juliol a Riga (Letònia) amb Ucraïna d'amfitrió, un duel que va haver de ser ajornat el febrer per l'esclat de la guerra amb Rússia. Aquest cop no ha entrat a la llista Dani Pérez, habitual en les dues finestres anteriors, el novembre i la mencionada del febrer.

Es dona la circumstància que Sima es reunirà amb els seus companys dilluns, quan encara tindrà contracte amb el Baxi, però quan es juguin els partits, aquest ja haurà vençut. Caldrà veure si el Baxi el posa en la llista de jugadors amb dret de tempteig per continuar gaudint dels seus serveis. Salva Camps, tècnic ajudant de Pedro Martínez, per la seva banda, integrarà el cos tècnic de Scariolo a poques setmanes de l'inici de l'Eurobasket del proper setembre. A part de Sima, han estat convocats: Barreiro, Jaime Fernández i Brizuela (Unicaja), Bassas (Joventut), Quino Colom (AEK Atenes), Dani Díez (Burgos), Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Pradilla (València), Salvó (Gran Canària), Sebas Sáiz (Almark Tokyo) i Santi Yusta (Casademont Saragossa)