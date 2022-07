Jordi Serracanta vol continuïtat i evolució

Avançar sense moure’s. Quina paradoxa! Respectar el passat recent exitós, però anar endavant per trobar nous límits que ajudin a créixer. Són els dos ítems que es poden extreure de l’estrena de Jordi Serracanta com a nou president executiu del Bàsquet Manresa amb un punt en comú: el pavelló. El Nou Congost, que potser quan augmenti de volum canvia de nom, ha d’encabir els triomfs que segueixin el camí dels últims anys, però també ha de permetre a la gent del Manresa anar més enllà. I al club també. Disposar d’uns equipaments que realimentin l’entitat perquè pugui competir a l’ecosistema on habita. Saltar endavant sense moure’s de lloc. Serà la quadratura del cercle que haurà de trobar el nou màxim dirigent del club.

Tres potes

La consellera Montse Seubas va ser qui el va presentar ahir i qui va dir que el nom de Jordi Serracanta havia estat «l’únic que va sortir. És manresà, coneix i estima el club, fa més de vint anys que és a l’esport i en la seva gestió i pensem que és qui necessitem. Entre tots l’ajudarem».

Amb Josep Sáez van acordar "una transició ràpida i tranquil·la"

Ja en la seva primera intervenció, que va durar cap a un quart d’hora, Serracanta va destacar que, en la seva primera trobada amb el fins ara president, Josep Sáez, van acordar que fos «una transició ràpida i tranquil·la. Volíem estabilitat, tranquil·litat i seguretat en aquest canvi per preservar el futur del club en tres àmbits». El primer és «l’esportiu, en què heretem el llegat d’un gran any, però hem de ser ambiciosos des de la humilitat, no tenir por, a part de gaudir d’un joc vistós a la pista. No hem de tenir por. Això s’ha materialitzat en la renovació de Pedro Martínez i també la continuïtat de Xevi Pujol, que són dues peces fonamentals».

Des del punt de vist econòmic, va definir la situació com a «endreçada, tot i la covid. Disposem d’un patrocinador de gran valor, Baxi, que va renovar, i tot d’empreses del territori». Va fer especial èmfasi en el pavelló, a partir del qual «hem de crear experiències i fer comunitat».

Finalment, la tercera pota és la social. «Hem de tenir orgull de ser qui som i continuar vivint grans ambients com els dels partits, encapçalats per la Grada d’Animació. Cal destacar els valors de força, entrega i capacitat de fer somiar».

Entre els seus reptes per als propers mesos i ha d’haver la celebració dels 25 anys de la lliga guanyada el 1998 i, sobretot, «la gestió de les expectatives. Mai no s’ha deixat de treballar i aquests dies he quedat meravellat de la capacitat de treball dels tècnics. Estem desitjant que arribi ja la nova temporada».

Suport municipal

Serracanta va rebre en tot moment el suport de l’alcalde, Marc Aloy, que va expressar que «les coses que es fan bé és bo que segueixin. Conec el Jordi des de fa anys, està bregat i sap de la importància de primer club de la ciutat, amb respecte pels altres».

Aloy, que va parlar sempre en primera personal del plural a referir-se al club, va afegir que aquest «significa molt per a la ciutat, ens cohesiona i representa uns valors, una marca». En aquest sentit, va agrair la feina del president sortint, de qui va destacar que ha capitanejat «un projecte rigorós, que ha estat capaç de mobilitzar 5.000 persones a una altra ciutat a 500 quilòmetres. Hem d’intentar mantenir-nos a aquest nivell, però la il·lusió hi serà i la continuïtat lligada dels tècnics ens fa anar en aquesta direcció».