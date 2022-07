El Baxi Manresa serà un dels vuit caps de sèrie en el sorteig de la primera fase de la Lliga de Campions de la FIBA que es farà aquest dijous, dia 7, a Mies, Suïssa. Gràcies, principalment, al subcampionat de la passada edició i també al nombre de partits guanyats en les diferents rondes, el Baxi ocupa ara la desena posició en el rànquing FIBA. Com que quatre dels conjunts que el precedeixen, el San Pablo Burgos, el Casademont Saragossa, el Dijon i el Nijní Novgòrod, no seran presents en l'edició d'enguany, el Baxi és entre els vuit conjunts amb una millor classificació i, per tant, n'evitarà de perillosos.

Els altres caps de sèrie, a part del Baxi, seran l'AEK Atenes grec, el Nymburk txec, el Hapoel Holon i el Hapoel de Jerusalem israelians, i el Bourgogne i l'Estrasburg francesos. Aquest darrer entra en el lloc del Pau Orhez, que no ha pogut formalitzar la seva inscripció en la lliga del seu país. El vuitè cap de sèrie és el Lenovo Tenerife, vigent campió i que tampoc no podria jugar contra el Baxi per ser de la mateixa lliga estatal. Rivals de tot tipus Ja posats a mirar la llista de rivals, en el pot 2, en principi els més perillosos, n'hi ha dos que ja van tocar en la Champions 2019-20, el Dinamo Sàsser italià i el Filou Oostende belga. Dos més van ser rivals l'any passat, el Pinar Karsiyaka turc, en la primera fase, i el Riesen Ludwigsburg en la Final Four. Els altres quatre serien novetats, el Falco Szombathély hongarès, l'Igokea bosnià, el Rytas Vilnius lituà i el VEF Riga letó. Pel que fa al pot 3, no poden tocar ni el Surne Bilbao, ni l'UCAM Múrcia. Els sis possibles rivals són el Galatasaray turc, un excampió d'Europa, el Llemotges francès, el PAOK Salonica i el Peristeri grecs i el Telekom Bonn alemany. A més, també podria tocar un altre dels vells coneguts de la segona ronda de l'any passat, el Darüssafaka d'Istanbul. Finalment, el darrer rival podria ser un dels quatre equips que surti de la ronda prèvia, una fase que jugaran l'Unicaja i el Rio Breogán, en grups diferents, tot i que ni andalusos, ni gallecs no podrien jugar contra el Baxi en la primera ronda. Els altres quatre possibles rivals serien el campió i el finalista de la passada FIBA Europe Cup, el Bahcesehir turc i el Reggio Emilia italià, a part del subcampió de la lliga israeliana, el Bnei Herzliya, i el Legia Varsòvia polonès. El format de competició serà el mateix que la temporada passada, amb una ronda de quatre equips. El primer quedarà exempt dels play-outs, que hauran de jugar el segon i el tercer de grup. Qui passi, jugarà una segona fase de grups, també de quatre equips cadascun. Els dos primers accediran al play-off, pas previ a la Final Four, en una seu encara per determinar.