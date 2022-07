El jugador nord-americà Lorenzo D’Ontez Brown ja és espanyol, «per carta de naturalesa», segons publica el BOE d’aquest dimarts 5 de juliol, una decisió polèmica que ha enfadat a l'Associació de bàsquet professionals (ABP) i a jugadors estatals com Dani Pérez, base del Baxi Manresa. "Lamentable no, el següent", ha piulat el de l'Hospitalet.

La Federació Espanyola de Bàsquet ha agraït la nacionalització de Brown. El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, podrà comptar amb el base al proper Eurobasket. Però des de l'ABP s'ha fet públic el seu malestar per una nacionalització "exprés" que consideren "èticament reprovable".

"Amb l'obtenció de la nacionalitat espanyola exprés d'un jugador sense cap arrelament a Espanya, el missatge que es fa arribar als jugadors nacionals és molt nociu i té un impacte negatiu tant sobre el present com sobre el futur. És creïble que la actual selecció campiona del món no trobi jugadors espanyols amb qui competir en les cites de màxim nivell internacional?”, assenyala l'ABP en un comunicat.

Lamentable no, lo siguiente.... — Dani Perez (@5daniperez) 5 de julio de 2022

Un dels jugadors afectats pot ser Dani Pérez, que darrerament ha tingut minuts amb la selecció i que ha fet mèrits per ocupar un dels llocs vacants per les lesions de Ricky i Carlos Alocén, i la renúncia de Sergio Rodríguez. En la mateixa situació es troben Quino Colom, Guillem Vives, Alberto Díaz i Ferran Bassas.

Brown sembla ser que té el lloc assegurat, segons es desprèn del comunicat fet públic avui mateix per la Federació: "La seva arribada aportarà una solució immediata a la baixa per lesió d'alguns dels membres més carismàtics de la nostra selecció, rol que ampliarà més tard com a jugador d'equip, gràcies a la seva polivalència a la pista".

"Es frustra la il·lusió"

L'Associació creu que amb aquesta mesura “es frustra la il·lusió de qualsevol jugador quan la FEB i el CSD afavoreixen la concessió de passaports legals, però èticament reprovables”. I afegeix: "aquest tipus d'accions, lluny d'ajudar, dinamiten les expectatives dels jugadors, allunyen l'aficionat i eliminen el mèrit esportiu que permet somiar jugar a la selecció nacional".

El comunicat continua afirmant que "és desolador veure com cada temporada disminueix el nombre de jugadors nacionals a les plantilles professionals de les nostres competicions, fins i tot en categories de formació".