El conegut actor de «La casa de papel» Darko Peric, un aficionat més al Nou Congost

A Darko Peric, hi ha qui el coneix com a Helsinki pel seu personatge a La casa de papel. Tanmateix, a partir d'ara potser hi haurà qui associï el seu nom a Manresa. I és que el conegut actor serbi era entre el públic del Baxi-KK Partizan de Belgrad que va jugar-se al Nou Congost d'aquest dimecres, convertint-se així en la tercera estrella internacional que trepitja Manresa en menys de set dies.

Mentre que els cantants Shakira i Ozuna trepitjaven Manresa el cap de setmana per motius laborals, la visita de l'actor es donava en un context totalment diferent. Com un aficionat més, en aquest cas, del conjunt serbi Partizan, Peric va gaudir des de la grada d'un partit que va acabar amb derrota per al conjunt bagenc. En aquest sentit, en declaracions al diari Sport, de la mateixa editorial que Regió7, l'actor serbi detallava fa poc més d'un any que, tot i que no és de "cap equip en concret", sempre va "amb el Partizan quan juga competicions europees". Unes paraules que van quedar evidenciades aquest dimecres a la nit.

Així, el Baxi va comptar amb un convidat de luxe per al partit de presentació a casa, que fins i tot va animar-se a mostrar-li públicament el seu suport. "Som-hi Manresa!", va dir Peric en un vídeo publicat pel club a les xarxes socials. Al clip, s'evidencia com l'actor va quedar impressionat per l'atmosfera festiva del pavelló manresà. "Quin ambient al Nou Congost!", va exclamar.

La presència de l'actor no va passar desapercebuda al Nou Congost. Hi ha qui va voler immortalitzar la visita amb una fotografia, com és el cas de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. "Al partit, ens hi ha acompanyat un aficionat del Partizan molt especial! L’entranyable Helsinki de La casa de papel. Un plaer, Darko!", deia el batlle a Twitter, on ha publicat la instantània.