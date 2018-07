Rubén Xaus assegura que l'incident dels cables de Cercs va ser «involuntari»

L'exmotorista Rubén Xaus ha demanat disculpes per haver trencat dos cables elèctrics d'una línia de mitjana tensió de Cercs que diumenge van caure a la C-16 sense causar danys personals.

En un comunicat, Xaus indica que «en cap moment» va ser conscient que l'hèlix del seu helicòpter topava amb els cables, «d'haver-ho estat, hagués parat l'aparell ràpidament, ja que la desestabilització de la nau hauria posat en perill la meva pròpia integritat física».

En el mateix comunicat, Rubén Xaus ha demanat disculpes «a tothom que s'hagi pogut veure afectat per aquest incident involuntari», i no voluntari com apareixia, per error, en la nota publicada ahir en aquest mateix diari. L'expilot ha posat en mans dels seus assessors i advocats tots els tràmits que s'hagin de seguir a partir d'ara. En el comunicat assegura que va ser a les 4 de la tarda, després d'aterrar al seu destí, quan el van informar del que havia passat. A partir d'aquí, ell es posa «a plena disposició de les autoritats competents que fan les investigacions».