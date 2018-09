El Mercat i Tradició de Montamjor aplegarà unes 100 parades

Montmajor aplegarà avui prop d'un centenar de parades en la vint-i-tresena edició del Mercat i Tradició. Aquest certamen va néixer per retre homenatge als paradistes del popular mercat setmanal que es fa en aquesta població. Es preveu la presència d'un centenar de parades en les quals el visitant pot trobar de tot: des de productes agroalimentaris dels horts de veïns del poble, antiguitats, productes de segona mà i un llarg etcètera. A més, s'hi ha d'afegir un altre element, com són els personatges que s'hi passegen per donar ambient a la mostra, com les gitanes, trementinaires, parelles de pagesos amb enormes gaiats, la ja clàssica parella de la guàrdia civil o captaires.

A partir de les 10 del matí hi haurà la trobada de gegants de la festa. Enguany serà ben especial perquè els gegants de Montmajor celebren els 30 anys. Per celebrar-ho hi ha prevista l'asssitència dels gegants el Treball i la Cultura, de l'Agrupació de Geganters de Catalunya.