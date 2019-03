Berga en Comú es proposa créixer i tenir més pes al proper ajuntament

Superar els 407 vots que va obtenir com a ICV als comicis municipals del 2015. Aquest és el primer objectiu de Berga en Comú, hereva d'Iniciativa i que té el mateix cap de cartell, Joan Torres. Ahir, aquesta formació va presentar públicament els primers quatre integrants de la candidatura en un acte que va aplegar una trentena de persones a la sala petita de l'Hotel d'Entitats de la ciutat. L'acte va tenir la presència d'Aina Vidal, diputada al Congrés i número 2 a la llista de Barcelona per En Comú Podem.

Joan Torres, infermer de professió i que el proper 1 de maig farà 54 anys, va dir que en aquest quatre anys de presència al consistori berguedà «hem aconseguit tornar a il·lusionar més gent i anar ampliant l'esquerra alternativa, penso que és l'esquerra de veritat. Hem intentat fer un projecte polític més aglutinador ». Torres va dir que haver aconseguit un regidor per ICV el 2015 després de no tenir-ne cap des del 1983 havia estat «tot un acte d'heroïcitat». I de cara el 26 de maig «crec que en traurem més encara. Estem lluitant per això, per crear una alternativa. Això va de Berga». En aquest sentit es va mostrar crític amb el govern de la CUP i va ironitzar sobre l'anunci fet que enguany destinaran 350.000 euros a l'asfaltatge de carrers: «Ja seria hora», va dir. Torres va assegurar que la política d'austeritat que ha dut a terme l'executiu cupaire ha estat a costa de no millorar l'espai públic o de no contractar personal municipal. Sobre això va dir que el govern de Berga ha d'anar a buscar diners per finançar les actuacions i que la capital de comarca ha d'optar als fons d'ajudes europeus Feder i preocupar-se de complementar el finançament necessari per fer les obres.

L'aposta de Berga en Comú serà posar els barris i els berguedans al centre de les polítiques socials amb mesures com dedicar un 0,5% de l'IBI per fer actuacions per preservar el medi ambient

Quant al tema de la independència de Catalunya, l'alcaldable va dir que «nosaltres sempre hem defensat el mateix: referèndum pactat vinculant amb l'Estat».

L'equip que liderarà Joan Torres el formen l'exregidor del PSC Joan Carles Sosa, que serà el número 2; el tercer lloc serà per a la jove dissenyadora berguedana Míriam Prat, i el quart per a Miguel Quesada. La cinquena posició l'ocuparà Ariadna Deop.