350 alumnes participaran a la cinquena edició de la Conductàlia a Berga

En el torn de ponències, hi intervindran representants del Servei Català de Trànsit, Policia Local de Berga, Bombers, Mossos d'Esquadra i Servei d'Emergències Mèdiques. També explicaran el seu testimoni víctimes d'accidents de trànsit de l'Institut Guttman i de Stop Accidentes, que relataran la seva experiència personal. I aquest any, com a novetat, hi participarà Núria Roca, una jove berguedana que al seu moment va participar al Conductàlia com a assistent i que, posteriorment, va tenir un accident. Clourà l'acte Juli Gendrau, director del Servei Català de Trànsit.

El fil conductor del Conductàlia d'aquest any seran les distraccions de conductors i vianants i les conseqüències que poden tenir. El Conductàlia es va presentar ahir a l'ajuntament de Berga.