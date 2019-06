Molta calor, records, estrenes i absències per al primer Lluïment

La plaça s'omplia de mica en mica. Els responsables dels bars, mig buits, feien anar les cafeteres per servir-ne als que encara no s'havien despertat del tot. Els més matiners ja eren a l'ofici de Dijous de Corpus presidit pel bisbe Xavier Novell i el rector Marc Majà. Els patumaires més prudents, a mesura que arribaven a la plaça de Sant Pere, buscaven les ombres per refugiar-se del sol, però als laterals no hi havia espai per a tothom, i menys per als que volien ser a primera línia dels primers salts de la Patum de Lluïment d'enguany, que ahir va tornar a estar marcada per les altes temperatures. Tothom es va fer passar la calor com va poder i, fins i tot, una persona va haver de ser atesa a l'hospital de campanya de la Creu Roja per un desmai sense més conseqüències.

Els músics de la Cobla Pirineu interpretaven les primeres notes dels turcs i cavallets després d'una nit esgotadora de passacarrers i havent dormit poques hores. Al balcó consistorial, moltes cares noves. La dels regidors que des de fa pocs dies s'han estrenat com a càrrecs electes després de la constitució dels nous ajuntaments. L'alcaldessa, Montserrat Venturós, presidia la festa acompanyada per la resta de regidors del ple –el regidor Aleix Serra amb una boina vermella per protegir-se del sol– i de les quatre parelles d'administradors, que també s'estrenaven al balcó.

Com totes les Patums, la d'ahir també va ser diferent i amb elements que passaran a la història de la festa. Les maces estaven de celebració. La comparsa va recordar que feia 60 anys del salt protagonitzat exclusivament per dones. També van ser protagonistes els nans vells, que en la seva primera aparició pública d'aquest Corpus van mostrar els nous vestits. El cap de colla de la comparsa, Òscar Guijarro donava les instruccions als balladors als baixos del consistori abans de sortir a la plaça. Ell va ser un dels quatre que van estrenar aquesta nova vestimenta durant el ball de Lluïment que, tot i mantenir l'essència de les antigues bates, incorpora lleugers canvis.

La d'enguany també és una Patum especial per a la colla de la guita grossa. És l'any de les absències. Per això la mulassa lluïa un gran llaç negre al seu llarg coll verd com a mostra de dol per tres homes que ja no hi són. Melitó Flotats, que durant tres dècades havia estat guitaire, segons van explicar a aquest diari Jordi Capdevila, cap de colla, i Joan Urrea, va morir fa uns mesos als 59 anys. Una altra de les absències sentides va ser la de l'exalcalde Agustí Ferrer, un enamorat de la grossa. Ferrer era amic de Gregori Capdevila, el popular Mixu, cap guitaire durant anys abans de donar el relleu al seu fill. Cada any la guita parava davant la casa de l'exbatlle a la plaça de la Pietat perquè l'acaronés. Aquest any també s'hi van aturar en el salt de dimecres per retre-li homenatge amb un emotiu minut de silenci en presència de la seva vídua, Antònia Parera. En els salts del passacarrers de dissabte els guitaires tenen previst tornar-hi. La darrera absència és la de Josep Tor Comellas, vestidor de plens, colla agermanada amb la de la guita grossa.