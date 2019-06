400 Anys d'administradors de la Patum

Xavier Pedrals



El 1619 es va iniciar un llibre en el qual des d'aquell any es van anotar els administradors de l'antiga octava de Corpus, que incloïa la Patum. Enguany se celebra, doncs, el 400 aniversari dels primers administradors coneguts. Aquest registre es va continuar fins al 1931, quan van ser in-terromput. El 1939 hi hagué de nou administradors en la forma tradicional, i des del 1993 s'ha renovat el registre, que actualment també inclou els caps de colla i els patumaires de les comparses.



Cada any, pel ple extraordinari de l'Ascensió, l'Ajuntament pren l'acord de celebrar Patum, i els administradors i administradores signen al llibre històric prenent el compromís de representar la comunitat i de segellar la continuïtat de la festa; ells presidiran la festa juntament amb les autoritats, i seran l'element de representació no sols protocol·lària sinó d'encarnació de la continuïtat, d'enllaç entre el passat i el futur: una baula en la cadena de les generacions.



Una part important del geni berguedà per la festa, per la Patum, ha estat sempre adaptar-se als canvis de la societat que li dona vida, mantenint però l'essència patumaire, l'esperit berguedà. Igualment els administradors i administradores d'avui i del futur seran una mostra de com és avui i de com se-rà la societat berguedana anys a venir.



Per molts anys, administradors i administradores de tots els temps!



Com deien els nostres avantpassats en els llibres històrics, «que es celebri la festa, tal com s'ha fet fins ara tots els anys, i millor si millor se pot». Bona Patum!