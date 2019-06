Cultura es compromet a "estudiar totes les possibilitats" de finançament per a la Casa de la Patum

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s'ha compromès a "estudiar totes les possibilitats" de finançament per a la Casa de la Patum de Berga, just després de reconèixer les limitacions pressupostàries del Departament. Malgrat això, Vilallonga creu que s'han d'intentar "trobar solucions" per a totes les infraestructures del país que sigui possible i Berga "necessita" tenir un espai per tenir cura de les seves figures: "Les hem de conservar i preservar", ha dit la consellera conscient dels problemes d'humitat i tèrmits que ha tingut l'equipament en els darrers temps. Vilallonga ha convocat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per a una reunió específica sobre aquest assumpte .

D'altra banda, la consellera no s'ha volgut posicionar sobre el debat de la normativa pròpia de Patum que es reclama de la capital berguedana i assegura que aquesta ha de ser una decisió coral del Govern i en què hi té un paper rellevant el Departament d'Interior.