El barri de la Font del Ros s'endinsa de ple en la seva festa major

La Font del Ros de Berga s'endinsa de ple en els actes de la seva festa major. El barri de la zona sud de la ciutat acollirà des d'aquest divendres i fins diumenge una quinzena de propostes per a tots els públics. L'Associació de Veïns de la Font del Ros ha organitzat un programa festiu que inclou des d'activitats per als més menuts fins a propostes clàssiques, i també amb la incorporació de novetats com és el cas de la primera trobada de gegants amb el bateig del gegantó de la Font del Ros, que s'estrena aquest dissabte. Serà a partir e les 5 de la tarda amb la participació de diverses colles de gegantons d'arreu del país i amb la colla gegantera de Montmajor i la Bauma dels Encantats com a padrins del gegantó del barri.

Les activitats, però, s'iniciaran divendres a la tarda amb una masterclass de zumba gratuïta dirigida per Sandra Tristante i Janet Ferrer i amb la festa de l'escuma. A la nit, PD Urrixic amenitzarà la vetllada amb música de tots els temps. Dissabte a la tarda, de manera paral·lela a la cercavila gegantera pels carrers del barri i amb parada a la residència, l'exterior de l'equipament residencial acollirà la tradicional cantada d'havaneres a càrrec del grup Sac i Ganxo i amb la col·laboració de la Coral de la Font del Ros. Serà a partir de 2/4 de 6 de la tarda. A la nit, la plaça gran del barri esdevindrà l'epicentre de la festa amb el ball amenitzat per Trio Dolce Vita. Durant la mitja part hi haurà repartiment de coca per a tothom i al bar de l'entitat veïna, se serviran, a preus populars còctels realitzats per Èric Parcerisa.

Diumenge serà el darrer dia d'activitat. A partir de les 11 del matí, el Bar Granja Font del Ros acollirà una sessió de jocs de taula a càrrec de CIA de Jocs l'Anònima i JugaJoc, a partir de les 11 del matí. A la mateixa hora, a la plaça, es reuniran puntaires d'arreu en la cinquena trobada al barri. Al punt del migdia, Laura Luceño amenitzarà un vermut musical. La festa s'acomiadarà amb el berenar i el ball de fi de festa amb música de So Màgic. Serà a les 7 a la plaça gran del barri.