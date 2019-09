El govern de Berga i del Consell del Berguedà escolten les queixes de la recollida de residus a Berga

El regidor de Medi Ambient de Berga Eloi Escútia i el seu homòleg del Consell Comarcal del Berguedà, Vicenç Linares s'han compromès aquest dijous al vespre, a estudiar la viabilitat de les demandes que els han plantejat representants de les associacions de veïns de Berga per millorar la recollida de deixalles a la ciutat.

A la reunió que ha durat dues hores, els veïns han reclamat que s'acabi amb els abocaments de bosses de deixalles que els incívics llancen arreu incloses les paperes a alguns punts de la ciutat. El regidor Eloi Escútia ha informat als veïns que el consistori ha obert prop de 30 expedients sancionadors que poden comportar multes de fins a 4.000 euros. Tanmateix els veïns han proposat que, en paral·lel a la llarga tramitació administrativa que comporta una sanció, agents de la Policia Local informin als incívics de les conseqüències de llançar bosses a terra. Tal i com ja va informar aquest diari al seu dia, els veïns també reclamen que es recuperi la figura dels agents cívics per informar als veïns de les zones on es detecten més abocaments de com funciona el sistema de recollida de residus del porta a porta implantat el 4 de novembre del 2018.

Una altra de les qüestions que han reivindicat és que s'ampliï un dia la recollida de matèria orgànica. Actualment pels particulars es fa dimarts, dijous i diumenge i les associacions reclamen que també es faci dissabte. A més volen que s'activi el servei de deixalleria mòbil a la ciutat que s'havia d'haver posat en marxa el novembre del 2018 i que encara no funciona.

Fonts veïnals han indicat que tant el regidor Eloi Escútia com el flamant conseller comarcal del Medi Ambient Vicenç Linares han deixat clara la voluntat del consistori i del Consell de trobar solucions a les problemàtiques plantejades.