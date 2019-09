Els socis de l'entitat pro disminuïts diuen «sí» a ser una fundació per sortir de la greu crisi

Després d'una assemblea que es va allargar més de dues hores i que no va estar exempta de moments d'un cert nerviosisme a causa de la greu crisi que travessa l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, amb un deute que ja és de 451.431 euros, ahir, els socis assistents a la reunió van donar llum verd perquè hi hagi un nou model organitzatiu. Així, l'associació passarà de ser una entitat privada a un fundació amb participació dels ens públics locals que hi tindran veu i vot. Això ha de facilitar que s'obtingui el finançament necessari per cobrir el deute i afrontar les inversions necessàries per fer rutllar l'entitat, que atén persones amb discapacitat intel·lectual.

L'assemblea de socis es va celebrar en una sala de l'hotel d'entitats de Berga que no es va acabar d'omplir. Hi havia 135 persones dels 420 socis que té l'entitat. N'hi va haver que van delegar el vot perquè no hi van poder assistir o van haver de marxar abans.

De fet, la fundació ja existeix des del 2003 però ara caldrà actualitzar-ne els estatuts i reactivar-la ja que no s'ha fet servit mai. La presidenta de la junta de l'associació, Cecília Camprubí, va explicar que es proposarà passar de 5 a 10 patrons, entre altres condicions, com que els treballadors hi puguin tenir representació.

A partir d'ara es treballarà per gestionar aquesta transició. Ara per ara es mantindrà la situació de preconcurs de creditors fins que no s'hagi obtingut el finançament per cobrir els deutes. Cecília Camprubí va dir que el canvi de model de gestió era el que els demanava la Generalitat per avalar-los perquè obtinguin finançament dels bancs per eixugar el deute. Alhora la presa de decisions serà més àgil.

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà travessa una dura crisi amb un forat de 451.000 euros el 31 d'agost, segons es va informar en la reunió d'ahir. L'associació deu 938.472 euros, dels quals 252.997 corresponen al personal, 333. 451 a proveïdors i tercers, 276.00 a bancs i 76.023 a Hisenda. Al mateix temps té pendents de cobrament de la Generalitat 342.460 euros, 131.036 euros de clients i 13.905 d'usuaris i socis. En total 487.041 euros.

Aquesta històrica entitat berguedana atén 300 persones i en té 120 de contractades entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma. L'entitat gestiona serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual com el centre especial de treball Taller Coloma, l'escola de la Llar, el CDIAP, el programa de suport a la mateixa llar i la residència, entre d'altres.