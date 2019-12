La CUP de Berga rebaixa 5 milions d'euros els pressupostos per al 2020

La CUP de Berga presenta per al 2020 uns pressupostos municipals a la baixa respecte als números d'aquest 2019, prorrogats des de l'any passat. El govern proposa una reducció de 5,1 milions d'euros respecte a l'actual exercici amb uns pressupostos totals que passarien dels 22.694.000 euros als 17.557.000 euros. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, va presentar ahir les xifres abans del ple on s'han de debatre aquests comptes, previst per a dilluns vinent.

Miró va argumentar aquesta rebaixa de més de 5 milions d'euros atribuint-la a quatre motius. El primer és la desaparició de la partida relacionada amb la gestió de residus, que ha passat a mans del Consell Comarcal del Berguedà; el segon és la disminució de les inversions: la CUP ha previst uns pressupostos «més realistes» amb la voluntat d'executar únicament els grans projectes que estan subvencionats. A més a més, no s'ha inclòs al capítol de préstecs l'amortització dels crèdits amb l'Estat, ja que el consistori disposa de dos anys de carència. El quart motiu és que el govern ha treballat en un reajust en les previsions d'ingressos, que Miró va reconèixer que en el darrer pressupost no eren del tot realistes, «perquè vam fer uns pressupostos d'intencions».

Per al regidor, el 2020 serà un any «sense grans projectes» i d'interval per poder continuar la tasca realitzada en el darrer mandat en la reducció del deute del consistori i fer front al pla d'ajust econòmic vigent, «que no ens permet fer les inversions estratègiques de ciutat»; i un any «de recollir els fruits d'alguns projectes pendents d'executar».

És per això que en el capítol d'inversions s'hi han inclòs gairebé únicament els projectes per als quals es disposa de subvencions, a banda de projectes que s'arrosseguen d'altres exercicis que encara no s'han executat, com és el cas de la urbanització de la zona dels Pedregals o del torrent de Santa Eulàlia.

Els comptes que proposa la CUP preveuen un capítol d'inversions de 4.685.000 milions d'euros, que suposa la disminució de 2,5 milions respecte a l'exercici actual. D'aquests gairebé 4,7 milions, només 650.806 euros sortiran de recursos propis, ja que la resta, com va reconèixer Miró, sortiran de les ajudes extraordinàries ja concedides, com per exemple les subvencions de la Diputació de Barcelona que fan referència a la renovació del polígon industrial de la Valldan (a la qual se suma, però, una partida de recursos propis).

Miró va assegurar que són uns pressupostos «el màxim de realistes» en els quals han estat treballant des que van entrar al govern el mes de juliol passat, «analitzant cadascuna de les partides per no gastar mes del compte i per aprofitar tant com es pugui la infraestructura del consistori». Un dels capítols que creixen respecte a l'exercici actual és el de personal, que s'incrementa gairebé mig milió d'euros amb l'objectiu de complir les previsions i cobrir algunes de les places pendents.



Bona sintonia amb l'oposició

El regidor d'Hisenda considera que Berga «no es pot permetre no aprovar aquests pressupostos» i va assegurar que s'ha estat treballant amb els grups municipals «per arribar al consens» per «evitar treballar amb uns pressupostos prorrogats que no s'adeqüen a la realitat del 2020». Miró va anunciar que avui hi havia prevista una nova reunió amb els grups perquè els comptes es puguin aprovar al ple de dilluns.

Tot i que es tracta d'uns «pressupostos continuistes», segons Miró, una de les novetats del nou exercici és que cada regidoria es gestionarà les seves partides. Això és possible gràcies al nou programa informàtic de comptabilitat. Els regidors, però, continuaran supervisant i autoritzant les despeses «per mantenir el control que ja hi ha», va aclarir.