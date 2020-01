El CAP Gironella forma en l'àmbit de la salut una trentena de dones islàmiques

Més de trentena de dones de la comunitat islàmica de Gironella han participat a la primera sessió del programa d'activitat de salut comunitària que ha anat a cura d'un equip d'infermeres del CAP Gironella, de l'ICS Catalunya Central.

Aquesta jornada, emmarcada en un curs que l'Ajuntament del municipi i el Consell Comarcal del Berguedà ofereixen a les persones nouvingudes, serveix per explicar, per exemple, com s'organitza el sistema sanitari, on acudir en cada moment quan es té un problema de salut, o si es volen rebre consells sobre alimentació saludable, salut infantil, entre d'altres.

La sessió va ser molt concorreguda i les assistents van poder plantejar dubtes a les professionals sanitàries. És previst fer també una caminada saludable amb aquest grup de participants i hi ha la possibilitat de programar sortides periòdicament per promoure l'activitat física entre el col·lectiu de dones islàmiques.