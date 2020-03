Professionals debaten sobre l'exclusió social al Berguedà

Una trentena de professionals de diverses administracions i entitats han realitzat una jornada de treball per elaborar una radiografia de l'exclusió social al Berguedà.

A la sessió, celebrada recentment, es van posar damunt la taula les necessitats per afavorir la inclusió com el transport, recursos formatius, polítiques d'habitatge, oportunitats laborals o espais per enfortir les relacions socials sobretot amb les persones arribades d'altres territoris, en temes de salut mental i addiccions

La sessió va ser dirigida per la consultoria social Marges i tècniques de l'Oficina d'Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà i va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona.