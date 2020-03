El Parlament insta el Govern a establir una moratòria urgent a nous projectes d'incineració de residus

El Parlament ha instat el Govern a establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d'incineració de residus urbans i industrials. La iniciativa, de la CUP-CC, demana que s'utilitzi l'instrument legislatiu adient, sigui via decret, llei d'acompanyament dels pressupostos o una modificació de la planificació sectorial en matèria de residus per fer-ho. Els projectes de Cercs, Juneda i el Morell, entre altres, són els que s'aturarien. Aquest punt del text s'ha aprovat amb els vots en contra de Cs i el PPC. La moció també demana dictar la suspensió de qualsevol tramitació en curs fins que no s'aprovi la nova llei de prevenció de residus catalana, que estableixi el procés per a l'ordenació de residus en base als objectius europeus.

D'altra banda, es demana que en el termini màxim d'un any un cop aprovada la nova Llei de Prevenció de Residus, i conjuntament amb tots els agents implicats, es redacti un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents.

En canvi, s'ha rebutjat impulsar una comissió d'estudi que valori l'impacte ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils, com volien els anticapitalistes, en un punt en què han transaccionat una esmena d'ERC. Ho han rebutjat Cs, JxCat, PSC-Units i PPC.

La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, s'ha mostrat satisfeta pel resultat de la votació i ha afirmat que la moratòria és "urgent, necessària i i imprescindible", si bé ha assenyalat que són conscients que "la lluita continua".



La Plataforma Ciutadana Residu Zero demana el "compromís real" del Govern

Representants de les entitats que agrupa la Plataforma Ciutadana Residu Zero han estat presents durant el debat de la moció al Parlament. Per un canvi de l'ordre del dia, la discussió del text s'ha acabat ajornant i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui afecta la matèria de la moció, no hi ha estat present.

Diversos membres d'aquestes plataformes agrupades s'han manifestat a les portes del recinte del Parlament i no ho han pogut fer just davant de l'edifici com tenien previst perquè els Mossos hi han instal·lat tanques que els han impedit accedir-hi, per ordre d'Interior.

Martina Marcet Fuentes, portaveu de la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs i de la Plataforma Ciutadana Residu Zero, ha valorat de forma molt positiva el resultat de la votació, tot i que no s'hagi aprovat tota la moció i que no sigui, ha puntualitzat, el text que els hauria agradat. Ara, ha assenyalat Marcet Fuentes, esperen "un compromís real del Govern perquè tiri endavant un decret per aplicar la moratòria i aturar aquests projectes".

En la concentració a l'exterior del Parlament, Mercè Girona, de la Plataforma Ciutadana Residu Zero, ha afirmat que els nous projectes d'incineració de residus que s'estan tramitant "contradiuen totalment" les declaracions, els acords i la normativa europea sobre emergència climàtica. Girona veu aquesta moció un "pas endavant" per defensar el territori, el clima i la salut. "Estem cansats de portar lluitant tants anys per un canvi de model de gestió de residus que aposti pel residu zero i que busqui la responsabilitat dels productors", ha afegit Girona.

En la mateixa línia s'ha expressat Silvina Frucella, de la plataforma Aire Net, que demana el tancament de Tersa. Frucella ha reclamat que "la salut estigui per sobre dels interessos de les empreses" i ha instat el Govern a ser "conseqüent" amb la declaració d'emergència climàtica.

Joan Vázquez, de la plataforma Aturem la incineradora a Juneda, ha assegurat que el projecte és un "autèntic negoci de personal proper al Govern que saprofita de la crema de residus" i ha alertat que la plana de Lleida ja té "greus problemes de contaminació".

Montse Rousse, de Rubí sense Abocadors, ha assegurat que es plantaran perquè no s'aboquin més residus al territori. José Luis Conejero, de la Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac, ha recordat que aquestes infraestructures són unes de les "majors productores de CO2".