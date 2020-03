El Jovent d'ERC crea un grup de voluntaris per dur la compra a casa a la gent gran de Berga pel coronavirus

Jovent Republicà del Berguedà amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya a Berga ha creat una xarxa de voluntariat «amb la finalitat d'ajudar a les persones amb més factor de risc de la ciutat amb la compra i altres encàrrecs per tal que no hagin de sortir de casa» per evitar la transmissió del coronavirus.

Fonts del partit han indicat que «tot i que el risc a la ciutat encara és lleu, els joves han agafat l'ideari que més val prevenir que curar».

La iniciativa s'ha fet pública a través de les xarxes socials. Les persones que requereixin aquest servei poden trucar al telèfon 692 802 115 i demanar el que els faci falta i els ho portaran a casa. "Sabem que el risc a Berga de moment no és elevat però tothom amb edat de risc que ho necessiti" pot demanar usar aquest nou recurs. De moment hi ha disponibles tres persones voluntàries,

Fonts del partit han matisat que aquesta iniciativa tot i néixer a ERC està oberta a persones i entitats de tota al ciutat . «Tothom que vulgui sumar-se a la xarxa de solidaritat serà benvingut» atès que «aquesta crisis sanitària va mes enllà de partits i entre tots hem d'ajudar aquelles persones que tenen mes risc. Així que estem oberts a que col·labori mes gent» han indicat fonts del partit.