L'alcaldessa de Gisclareny, Queralt Tor, nova directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró

El Departament d'Acció Climàtica ha nomenat Queralt Tor com a nova directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Es dona el cas que és alcaldessa de Gisclareny des de les darreres eleccions municipals. Tor és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. També té un màster en formació del professorat per la UNIR, especialitzat en biologia i geologia. Des del 2018 que està vinculada amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró on primer va treballar de tècnica d'ús púbic i educació ambiental i, des del 2023, com a tècnica de conservació. Tor pren el relleu de Jordi Garcia Petit, que es va jubilar a finals del febrer després de més de tres dècades al capdavant del parc.