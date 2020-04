Puig-reig suspèn la festa major i vol traslladar els actes d'enguany al 2021

L'Ajuntament de Puig-reig ha decidit suspendre la festa major 2020 que s'havia de celebrar del 28 de maig al 2 de juny a causa de la crisi de la Covid-19. Des del consistori berguedà apunten que «es tracta d'una decisió molt difícil però a la vegada lògica, necessària i coherent amb el moment que estem vivint a causa de la crisi d'emergència sanitària».

La incertesa en l'evolució de la pandèmia del coronavirus i el fet de no poder garantir que la celebració es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat per a les persones han estat els motius principals per cancel·lar la festa. La intenció de l'Ajuntament de Puig-reig és mantenir la programació d'enguany a la festa de l'any vinent. «Som molt conscients de l'impacte que pot provocar aquesta situació en l'àmbit cultural, econòmic i social. És per això que la nostra proposta és traslladar en la mesura possible els diferents actes programats per a l'edició d'enguany a l'edició del 2021 o, si escau, en possibles actes que es puguin celebrar durant el període de temps que resta d'enguany, i així mantenir el compromís amb la cultura del nostre país», acaben.