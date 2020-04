JxBerga creu «imprescindible» fer un nou pressupost per a la ciutat

Junts per Berga (JXBerga) el principal grup a l'oposició de Berga ha proposat al govern de la CUP fer uns nous pressupostos municipals per adaptar els que hi ha a les noves necessitats derivades de la Covid-19. Aquest és un objectiu «imprescindible» perquè els comptes municipals aprovats el desembre del 2019 per enguany «ja no serveixen» per afrontar les noves necessitats fruit dels efectes del coronavirus.



En un comunicat, el grup municipal berguedà exposa que davant dels efectes de la crisi pel coronavirus «i les greus conseqüències que la pandèmia ja ha provocat i es preveu que continuïn a curt, mitjà i llarg termini, JxB vol estendre la mà a l'equip de govern de la CUP i també fer una crida als altres grups del consistori, ERC i PSC», amb l'objectiu de «treballar conjuntament, perquè es necessitaran totes les mans per aconseguir pal·liar els devastadors efectes d'aquest virus».



Junts per Berga creu que cal prioritzar «les persones, la seva salut, cura i benestar, les empreses i autònoms, la seva salut financera, principalment en termes de liquiditat, la promoció econòmica, treballant per reactivar l'activitat de la ciutat». Així com també la cultura. «El teixit associatiu i la cultura han de reprendre, més que mai, el seu important paper per Berga». Per aquest grup l'objectiu «ha de ser prioritzar els quatre eixos esmentats i reordenar les prioritats que hi havia fins avui. S'ha de tenir clar que el que estava previst per a aquest 2020 ara ja no serveix i s'ha de començar a treballar de nou».



En l'actual conjuntura JXBerga «creiem que cal prendre decisions de manera àgil, ràpida i, sobretot, tenint clar l'objectiu. El rumb que cal marcar ha de perseguir fer front a aquesta pandèmia que ens ha tocat viure i, també, quines accions s'han de prendre per enfocar els propers anys».



En el comunicat esmentat exposen que «som conscients que la incertesa i la informació conjuntural de què es disposa avui no ajuden, però és en moments complicats quan cal ser al costat d'aquells que han de prendre decisions estratègiques».



JxBerga creu «imprescindible donar la resposta més enèrgica possible per esmorteir els efectes d'aquesta crisi» els que se saben i als que vindran.