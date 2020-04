El Cinema Patronat de Berga té la intenció de recuperar les projeccions quan "les circumstàncies ho permetin"

El Cinema Patronat de Berga ha anunciat que no cobrarà les quotes de socis del 2020 i que tot i la dificultat de la situació arran de la pandèmia de la Covid-19 l'entitat 9,5 grup Internacional Cinematogràfic té la ferma intenció de tornar a obrir la sala quan les circumstàncies ho permetin.

El president de 9,5, Ramón Gassó, ha explicat en un comunicat que «hi ha hagut molt d'esforç per arribar a tenir aquest equipament, creiem que ha valgut la pena i per aquest motiu la nostra aposta és de continuïtat i reobertura quan les circumstàncies ho permetin».

Quan el cinema torni a estar operatiu, se celebrarà l'assemblea que havia de tenir lloc aquest passat mes de març i es proposarà el cobrament d'una quota proporcional als mesos que el cinema ha estat obert.

Gassó afirma que "possiblement passarà força temps fins que la situació permeti reprendre les projeccions en condicions acceptables atès que les mesures de desconfinament són graduals i s'adopten amb molta mesura i prudència".

Tot i no calcular posibles dates arran de la incertesa generada en tot l'àmbit cultural, Gassó es mostra segur de que el Cinema Patronat tornarà a obrir les seves portes i el cinema al Berguedà no es perdrà: "La nostra intenció és mantenir el cinema a Berga i comarca i per tant, quan sigui possible, reobrirem de nou la sala i activarem les projeccions encara que som conscients que al principi, això costarà", acaba.