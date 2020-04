Salut intervé les Germanetes de Berga per reforçar les mesures de seguretat

El departament de Salut ha intervingut la residència de les Germanetes de Berga (Residència Nostra Senyora de Queralt), on el 45% dels interns ha donat positiu per coronavirus.

En declaracions a aquest diari,

Ivan Sánchez, regidor de Drets Socials Bàsics, ha explicat que la intervenció del departament de Salut en aquesta residència privada ha suposat una millora per al centre, en especial per a la correcta gestió de les mesures de seguretat. «Vam insistir molt perquè posessin personal a la residència de les Germanetes i vam aconseguir que Salut hi destinés un coodirector per gestionar la situació, aquesta persona és la que s'encar-rega que es compleixin els canals de seguretat».

Segons ha manifestat el regidor, en aquestes mesures per evitar la transmisió del virus a les residències «hi juga un factor diferencial, que és el nivell de coneixement dels canals de seguretat. A tots els centres berguedans hi ha anat Metges Sense Fronteres i Sanitat per explicar com s'han de gestionar, però el més imporatnt és que al capdavant hi hagi una persona que ho sàpiga gestionar. Tothom se sabria posar un EPI, però l'important és saber-se'l treure», ha indicat.

I és que un 45% dels interns de la residència de les Germanetes de Berga han donat positiu per coronavirus. Els testos PCR fets la setmana passada a usuaris i treballadors del centre geriàtric berguedà han mostrat que gairebé la meitat dels residents tenen la malaltia, tot i que no tots en tenen símptomes. El regidor ha explicat que «el 45% de persones infectades no vol dir que tots tinguin símptomes, per sort, menys de la meitat de casos en tenen».

Des de l'inici de la crisi sanitària, l'Ajuntament de Berga ha decidit no fer pública la xifra de persones que han perdut la vida a la residència (privada) durant la pandèmia. Les Germanetes ara té 64 interns. Com a mesura de protecció es troben aïllats a les seves habitacions per evitar contagis. A l'inici de la crisi, la residència berguedana tenia poc menys d'un centenar d'interns. Una quinzena de famílies es van emportar els avis a casa i això fa que la xifra de defuncions, tot i que no estigui confirmada oficialment, es mogui entre 10 i 20.

«Els propers passos són continuar confinats i seguir els canals de seguretat. No podem abaixar la guàrdia ni a les Germanetes ni a cap residència, encara estem al mig de la pandèmia i hem d'estar molt atents al que pugui venir. No ens podem relaxar», explica el regidor Sánchez.



Sense casos a la Sant Bernabé

La segona residència de Berga, la Residència Sant Bernabé, també ha fet recentment testos PCR a tots els seus interns i personal, i s'ha confirmat que no hi ha cap cas positiu per coronavirus. Preguntat per aquesta diferència entre centres i els motius que l'han pogut ocasionar, Sánchez opina que «la comarca està sent una radiografia de la mateixa diferència, per exemple, Bagà en té i la Pobla de Lillet no. El primer condicionant és que el virus entra i un cop a dins costa controlar-ho, i l'altre condicionant que afecta són les mesures prèvies, algunes residències es van anticipar al que vindria abans del 13 de març».