El comerç de Berga estrena la nova fase de la desescalada obrint portes

El comerç ha estat el sector que ha estrenat amb més força a Berga la fase 1 de la desescalada. Aquest dilluns 18 de maig ha marcat un punt d'inflexió en la crisi de la Covid-19 amb l'obertura de les botigues en l'inici del retorn a l'activitat comercial. Això sí: marcada per les mesures de seguretat i profilaxi establertes per les autoritats sanitàries: limitació de l'aforament a les botigues, circuits de circulació per l'interior de les botigues per evitar aglomeracions i l'ús de mascaretes i gels desinfectants. A Berga, dilluns sol ser dia de festa i hi ha comerços que obriran a la tarda. I d'altres que ho estan fent a partir de les 10

Pel que fa a les terrasses han obert de forma desigual. De fet, dels negocis amb terrassa associats a Berga Comercial, la majoria ha optat per esperar-se per obrir segons ha explicat el seu president Xavier Orcajo.