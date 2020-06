El comerç de Berga fa promocions per atraure clients i anhela la fi de l'estat d'alarma

Els comerciants de Berga arriben a la fase 3 amb satisfacció perquè podran atendre més clients, però esperen que s'acabi l'estat d'alarma per poder atendre tothom com abans i sense limitacions de capacitat. Botiguers de la capital comarcal asseguren que encara no hi ha el moviment d'abans en els comerços perquè hi ha d'haver la distància de dos metres i pel temor de molts ciutadans als espais tancats, i per mirar d'atreure més gent als establiments han organitzat sortejos amb la finalitat d'incentivar les vendes. «A la fase 3 podrem atendre millor els clients. Jo tinc una botiga de roba i ara ja podré utilitzar tots els emprovadors, que desinfecto sempre un cop en surten els clients», explica Neus Rius, de l'establiment Els Plens i membre de la junta de Berga Comercial.