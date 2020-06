El turisme rural nota un substancial augment de reserves el juliol i preveu fer el ple l'agost

La recerca d'una oferta de turisme tranquil i segur, anticovid, sense massificacions, que permeti gaudir dels espais naturals i no haver de dur tot el dia mascareta, ha fet disparar la demanda d'allotjament de turisme rural el juliol. No hi ha dades però els professionals de l'agroturisme de la Catalunya Central preveuen una ocupació el juliol del 80%, xifra superior a la del juliol de l'any passat i d'altres anys. I es preveu que a l'agost sigui superior al 90%, segons els representants del sector consultats per Regió7.

«Ja tenim el 60% de reserves fetes per al juliol i anem pujant. Tindrem més reserves que el juliol del 2019 o d'altres anys, quan ens movíem en una ocupació del 40%». Així ho explica a aquest diari Oriol Baños, que presideix l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, ter-ritori que, amb 153 establiments i prop de 1.500 places, és una de les comarques catalanes amb més oferta de turisme rural. «Estem rebent moltes consultes». Amb tot, matisa que l'augment de la demanda que hi acabi havent ara «no arribarà a compensar» la pèrdua de negoci soferta arran de la pandèmia, els mesos que han hagut de tenir tancat.

La covid-19 ha propiciat un augment de la demanda de l'allotjament rural. Així mateix també ha fet que el perfil dels clients sigui el de proximitat, sobretot persones procedents de l'àrea metropolitana que, a més, opten per fer estades més llargues.

Un exemple de turisme de proximitat és el l'Aitor Álvarez, resident a Barcelona, que aquesta setmana ha passat el Sant Joan en una casa de turisme rural de Casserres. Van reservar ara fa un mes i mig, confiant que la desescalada evolucionés favorablement i s'hi poguessin desplaçar. «Aquí els nens poden jugar, l'entorn és privilegiat i hem pogut fer teletreball durant la setmana». Álvarez i la seva família s'han allotjat a La Bar-raca, a Casserres, una de les quatre cases de turisme rural que té la família Niubò –tres al Berguedà i una al Moianès. La seva responsable, Núria Niubò, explica que van obrir durant la fase 2, però que no ha estat fins a la represa i la lliure mobilitat que han començat a omplir. «Estem contents, tenim el que queda de juny, juliol i agost pràcticament ple», reconeix.

Per la seva banda, Pilar Bielsa, presidenta de l'Associació de Turisme Rural El Solsonès, detalla que la percepció que tenen és que el juliol l'ocupació serà bona i l'agost també. «El Solsonès és una comarca encara molt desconeguda, un territori sense urbanitzar amb boscos i camins per passejar, amb poca contaminació, amb un ric patrimoni cultural i llocs de molt interès».

Bielsa ha detallat que en el seu cas reobriran el juliol. Aquests dies s'estan centrant a fer la neteja i també la desinfecció per garantir la profilaxi de les instal·lacions. També s'han dotat de codis QR que els clients poden escanejar per consultar la informació de la casa i l'oferta de lleure de forma segura.

En el cas de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, president de l'Associació per al desenvolupament de l'Alta Anoia, ha destacat que, després de donar-ho «tot per perdut», quan van haver de tancar a causa de la covid-19, ara sembla que la situació comença a «animar-se». Actualment s'han començat a activar les reserves pel juliol, i especialment les de l'agost.