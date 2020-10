ARXIU PARTICULAR

Lliurament del taló, ahir ARXIU PARTICULAR

Els treballadors de l'empresa Liven han donat la quantitat de 385 euros a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Aquest import correspon als reintegraments amb què van ser premiats a la Grossa de Nadal, als quals la plantilla ha renunciat per donar-los a una iniciativa social, tal com fan cada any.

Tal com es pot veure a la fotografia, el lliurament el van fer, ahir, treballadors d'aquesta empresa berguedana a representants de l'entitat social.