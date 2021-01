Sumar encara no es fa càrrec de la residència de Berga i el futur és incert

El futur de la residència Sant Bernabé de Berga segueix sent una incògnita. Tot i que ahir dilluns era el dia previst inicialment per a la concreció de l'acord amb l'empresa pública Sumar, a hores d'ara aquest procés es troba encallat, i de moment, no sembla que l'assumpte es pugui resoldre de manera immediata.

En el ple ordinari d'aquest mes de gener, el regidor del PSC, Abel García, va expressar els seus dubtes respecte a la legitimitat de que el consistori adjudiqui directament la gestió del centre a una entitat externa, sense haver convocat anteriorment un concurs públic. En aquest sentit, el consistori disposa de la possibilitat d'esdevenir soci accionista de Sumar, com ja ho és el Consell Comarcal.

Però aquesta via topa amb la delicada situació econòmica de l'Ajuntament, que actualment es troba immers en un pla d'ajust. Si finalment aquesta camí acaba sent descartat, les alternatives restants són les de recorre a les normes de contractació pública, en el cas que es vulgui externalitzar el servei, o bé optar per una gestió municipalitzada.

En el cas que s'optés per aquesta darrera opció, però, el regidor socialista va recordar en la sessió plenària que falten estructures pròpies, en referència a la manca de «personal administratiu, gerència i director». D'altra banda, García va llançar la proposta d'afrontar un debat «amb totes les cartes sobre la taula», un plantejament amb el qual l'alcaldessa Montse rrat Venturós s'hi va mostrar favorable.

De fet, en la roda de premsa telemàtica d'ahir per informar sobre l'evolució del coronavirus a Berga, Venturós va anunciar que en els propers dies se celebrarà una nova convocatòria de premsa per anunciar més detalls sobre la nova gestió immediat de la residència. En la mateixa línia s'han adreçat fonts d'ERC al Regió7, que han confirmat que al llarg d'aquesta setmana s'ha de prendre una decisió definitiva

Mentrestant, l'expatró i regidor de Junts per Berga, Marc Marginet, ha assenyalat a aquest diari que la seva formació vol esperar a tenir tota la documentació i a l'informe d' Intervenció i Secretaria per fer pública la posició al respecte de la qüestió, però igualment ha opinat que «externalitzar la gestió del no seria positiu».