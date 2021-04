Avià habilita un circuit per practicar trial amb la bicicleta al Parc del Tossal

L'Ajuntament d'Avià ha estrenat un circuit de trialsín al Parc del Tossal. Amb aquesta infraestructura, el consistori destaca que l'objectiu és que els joves del municipi «puguin practicar l'esport en una zona preparada i segura.

A la zona del Parc del Tossal on s'ha habilitat el circuit de trialsín hi ha també un skateparc i un circuit de bicicletes. D'aquesta manera, l'oferta d'aquesta zona d'Avià per poder practicar esport continua creixent.

El nou circuit s'ha format amb materials reciclats provinents d'un abandonament de residus que hi va haver al municipi. Gerard Aran, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Avià, explica que «volíem reciclar aquests cilindres de formigó i tubs i vam pensar que destinar-los al circuit de trialsín podria ser una bona opció per donar una segona vida a elements que no eren de ningú».

El circuit de trialsín d'Avià consta d'un tub enterrat d'entre 3 i 6 metres, 4 cilindres rodons per pujar, saltar i fer cabrioles amb la bicicleta, i de la curvatura tallada de dos cilindres que permet pujar i baixar.