La Plataforma Anti-Incineradora de Cercs ha conclòs després d’una llarga investigació que els terrenys de l’antiga central tèrmica de Cercs són béns que corresponen a l’Ajuntament i al conjunt de ciutadans del municipi. Així ho ha assegurat l’entitat en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de ciutadans contraris a la incineradora.

Actualment, els terrenys corresponen a l’empresa que vol instal·lar la incineradora, EM Spain Waste & Treatment, i de la companyia elèctrica Viesgo. En aquest sentit, la PAIC reclama a l’Ajuntament de Cercs que els expropiï i passin a catalogar-se a l’inventari de béns municipals. «És la seva obligació legal», recorda Martina Marcet, la portaveu de la Plataforma. A més, ha posat èmfasi en denunciar «l’opacitat» del consistori i que no respongui les demandes rebudes.

De fet, aquest mateix dimecres un grup de veïns ha entrat una instància al consistori sol·licitant aquesta acció. En el cas que es produís aquesta circumstància, els habitants de Cercs poden reclamar el dret d’ús i aprofitament dels terrenys, segons asseguren des de l‘entitat.

Segons ha donat a conèixer la PAIC, un grup de veïns del municipi els van alertar del fet que bona part de l’antiga central tèrmica s’ubicaria en terrenys designats com a emprius i, per tant de titularitat compartida entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes.

«S’han trobat actes de plens dels anys 70 i 80 que també ho acrediten. «Falta documentació i per aquesta raó hem presentat la instància», ha explicat Àlex Peñalver, lletrat del Fons de Defensa Ambiental.

D‘altra banda, Martina Marcet, ha assenyalat que, tot i la negativa de la Generalitat a que es tirés endavant una planta de cremació de residus, «el risc de que en l’espai de la central s’hi pugui acabar construint una incineradora o una altra indústria contaminant hi continua sent». En aquest sentit, Marcet recalca que «hem tirat endavant més accions per garantir que cap altre projecte s’ubiqui en l’esmentada ubicació.

Accions legals

La PAIC no descarta prendre accions legals si el consistori opta pel silenci administratiu. Peñalver ha explicat que podrien optar tant per la via administrativa, fet que permetria als veïns recuperar els terrenys si el jutge així ho determina, com per la judicial, per la qual cosa es podria acusar l’alcalde de prevaricació omissible.

Èxit de la campanya

A banda, la Plataforma Anti-Incineradora ha anunciat que la campanya de recollida de fons per sufragar les despeses judicials ha estat un «èxit», i garanteix que ha aconseguit una quantitat suficient per fer front a les despeses legals de les causes en les quals s’ha personat.